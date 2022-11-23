Путин встретил уличные протесты во время своего визита в Армению

Ереван, Армения. В среду президент России Владимир Путин встретился уличными демонстрациями в столице этой южнокавказской страны, не имеющей выхода к морю, когда он прибыл для переговоров с членами возглавляемого Москвой военного альянса.

Сотни армян и иммигрантов из России приняли участие в двухдневных демонстрациях в центре Еревана в знак протеста против визита Путина, выдвигая лозунги, в том числе «Путин — убийца» и «Нет войне».

«Мы должны показать, что не все россияне это поддерживают», — сказал Сергей, IT-специалист, который недавно переехал в Ереван, принимая участие в антивоенной демонстрации на Украине.

Шумный прием Путина во время его первой поездки в Армению с 2019 года связан с тем, что военные неудачи на Украине заставляют российского лидера казаться все более изолированным на мировой арене, и поскольку Россия даже изо всех сил пытается сохранить влияние в странах бывшего Советского Союза. Средняя Азия и Кавказ.

Находясь в столице Армении, Путин принял участие в саммите глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военного блока, в который входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан — и должен был встретиться с премьер-министром Армении. Никол. Пашинян.

«Нам ясно, что наша совместная работа в рамках Организации Договора о коллективной безопасности приносит наглядные практические результаты и способствует защите национальных интересов, суверенитета и независимости наших стран», — сказал Путин. Он сказал в сборе.

Однако Пашинян использовал свою приветственную речь для нападок на коалицию ОДКБ за ее бездействие в продолжающемся конфликте между Арменией и Азербайджаном.