Путин встретил уличные протесты во время своего визита в Армению

Ереван, Армения. В среду президент России Владимир Путин встретился уличными демонстрациями в столице этой южнокавказской страны, не имеющей выхода к морю, когда он прибыл для переговоров с членами возглавляемого Москвой военного альянса.
Сотни армян и иммигрантов из России приняли участие в двухдневных демонстрациях в центре Еревана в знак протеста против визита Путина, выдвигая лозунги, в том числе «Путин — убийца» и «Нет войне».
«Мы должны показать, что не все россияне это поддерживают», — сказал Сергей, IT-специалист, который недавно переехал в Ереван, принимая участие в антивоенной демонстрации на Украине.
Шумный прием Путина во время его первой поездки в Армению с 2019 года связан с тем, что военные неудачи на Украине заставляют российского лидера казаться все более изолированным на мировой арене, и поскольку Россия даже изо всех сил пытается сохранить влияние в странах бывшего Советского Союза. Средняя Азия и Кавказ.
Находясь в столице Армении, Путин принял участие в саммите глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военного блока, в который входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан — и должен был встретиться с премьер-министром Армении. Никол. Пашинян.
«Нам ясно, что наша совместная работа в рамках Организации Договора о коллективной безопасности приносит наглядные практические результаты и способствует защите национальных интересов, суверенитета и независимости наших стран», — сказал Путин. Он сказал в сборе.
Однако Пашинян использовал свою приветственную речь для нападок на коалицию ОДКБ за ее бездействие в продолжающемся конфликте между Арменией и Азербайджаном.
«Нам пока не удалось определиться с реакцией ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении», — сказал Пашинян.
«Эти факты наносят большой ущерб имиджу Организации Договора о коллективной безопасности».
Вне встречи армяне и антивоенные русские, переехавшие в Армению, провели как минимум три митинга в знак протеста против визита Путина, поддержки Россией соседнего Азербайджана и войны на Украине.
Многие армяне обвиняют Москву, которую они когда-то считали своим близким союзником, в том, что они считают ее неспособностью помочь Еревану в его конфликте с Баку.
«Россия обещала нас защитить, но сделала наоборот», — сказал 64-летний Юрий Татевасян в интервью Moscow Times на митинге в столице Армении во вторник вечером.
Татевасян добавил: «Мы ничего не имеем против русского народа, но мы не хотим быть рабами Кремля».
«Мы хотим, чтобы Армения была свободной и демократической страной».
Путин совершил несколько поездок за границу с начала девятимесячной войны России на Украине, которая подверглась критике со стороны Запада и международных организаций, в том числе Организация Объединенных Наций.
Ранее в этом месяце российский лидер отказался присутствовать на встрече Группы 20 крупнейших промышленно развитых стран, на которой мировые лидеры «сильно осужден война.»
По словам Андрея Колесникова, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир, Путин утратил свой статус «первого среди равных» на встречах ОДКБ из-за войны на Украине, хотя региональные лидеры по-прежнему настороженно относятся к Кремлю.
«Члены ОДКБ тоже боятся путинской России», — добавил Колесников.
Поскольку Россия играет ключевую посредническую роль в затянувшемся конфликте между Арменией и Азербайджаном, Ереван стремится заручиться поддержкой Кремля.
Армения и Азербайджан вели две войны за населенный армянами регион Нагорного Карабаха после распада Советского Союза. Шесть недель боев осенью 2020 года унесли жизни более 6500 солдат с обеих сторон и закончились перемирием при посредничестве России.
«Мы должны помнить, что российские миротворцы являются гарантом безопасности», — сказал The Moscow Times бывший депутат армянского парламента Арман Абовян.
Даже русские эмигранты, протестовавшие на этой неделе против визита Путина, знали, что Ереван не может позволить себе оттолкнуть российского лидера.
«Путину по-прежнему рады в Армении, в отличие от многих стран», — сказал The Moscow Times российский айтишник Сергей, отказавшийся назвать свою фамилию.
«Армения не хочет ссориться с российскими властями».
Агентство AFP внесло свой вклад в отчет.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».