Путин выбирает конкретное «расслабление сил», поскольку возрождение Украины разрушает деструктивные планы | наука | Новости

Эта новость появилась после того, как прошло шесть месяцев после вторжения российских войск, и в настоящее время конфликт сосредоточен на Донбассе на востоке Украины. Опустошительные потери России заставили Путина обратиться к осужденным, чтобы пополнить ряды передовых рабочих, оставив Москву далеко от конечной игры быстрого и безболезненного захвата региона.

Согласно последнему отчету разведки британского министерства обороны о войне, Путин теперь, вероятно, будет вынужден позволить своим истощенным и истощенным подразделениям отдохнуть перед следующей фазой наступления. Министерство обороны в твите для ежедневного брифинга о войне заявило: «Спустя пять месяцев после оккупации намерения России в отношении Запорожской АЭС все еще неясны. «Однако действия, которые они предприняли на объекте, вероятно, подорвали безопасность нормальной работы станции». Далее в сообщении говорится: «Возможно, что российские силы, действовавшие в районе электростанции, использовали артиллерийские части, дислоцированные в этих районах, для обстрела украинской территории на западном берегу Днепра».

Но, добавила она, силы использовали электростанцию ​​в качестве защитного щита от новой и улучшенной украинской обороны, потому что западные страны предоставили Киеву столь необходимое оборудование. В отчете делается вывод: «Российские силы могли использовать более обширную территорию объекта, в частности близлежащий город Энергодар, для отдыха своих сил, воспользовавшись защищенным положением атомной электростанции, чтобы снизить риски для ее оборудования и персонала от ночных украинских атак. ” Несмотря на необходимость перегруппировки и отдыха личного состава, российская армия добилась определенного прогресса в регионе, так как Украина была вынуждена уступить часть территории. Президент Владимир Зеленский назвал «адом» давление на свои войска на востоке страны. Оборона Зеленского вынудила покинуть стратегическую угольную шахту, когда российские войска продвигались к окраинам Авдеевки. READ Российский военный спутник связи запущен на ракете "Союз" - Spaceflight Now Читать далее:

Украина вынуждена уступить территорию на востоке

В более широком плане зерно, ранее запрещенное в Украине, снова начало поступать через Черное море. По данным Минобороны Турции, еще три корабля покинули порт с зерном после сделки по обеспечению безопасности грузов при посредничестве Турции. Стамбульский объединенный координационный центр, в который входят сотрудники России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций, сообщил, что два корабля отправляются из Черноморска и один из Одессы. Трем судам, перевозящим в общей сложности около 58 000 тонн кукурузы, разрешили покинуть украинские порты в рамках сделки по разблокированию экспорта зерна. Прокрутите вниз до раздела комментариев ниже, чтобы поделиться своими мыслями об этой истории.

Минобороны Турции сообщило в Twitter, что судно Navy Star под флагом Панамы, перевозящее 33 тысячи тонн кукурузы и направляющееся из Украины в Ирландию, вышло из порта Одессы. Судно будет осмотрено Объединенным координационным центром к северу от Стамбула. Второе судно, Rogen под мальтийским флагом, на борту которого было 13 000 тонн кукурузы, вышло из порта Черноморск и направилось в Великобританию. За ним наблюдала объединенная инспекционная группа. Подпишись на меня в Твиттере Встроить твит Больше новостей в области обороны и безопасности