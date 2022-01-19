Путин выплескивает гнев, поскольку Германия запрещает поставки российского газа и вместо этого подписывает соглашение с Украиной | наука | Новости

Канцлер Германии Олаф Шульц недавно предположил, что Берлин готов ввести санкции в отношении вызывающего споры газопровода «Северный поток — 2», если Россия продолжит эскалацию военных операций в Украине. Выступая на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Шульц направил России строгое предупреждение, заявив, что рассматриваются все варианты.
«Понятно, что за это придется заплатить высокую цену и что все должно быть обсуждено в случае военной интервенции в Украине», — сказал он.
Шульц также заявил, что Германия будет соблюдать «все аспекты» соглашения, которое его предшественница Ангела Меркель заключила с президентом США Джо Байденом в прошлом году по поводу России.
В соответствии с соглашением Германия пообещала принять меры против газопровода «Северный поток — 2» и потребовать санкций от Европейского союза, если Россия решит «использовать энергию в качестве оружия или предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины».
Путин настаивал на ускорении утверждения трубопровода, чтобы можно было начать поставки газа, но немецкие регулирующие органы приостановили сертификацию.
Теперь, когда газ все еще течет, некоторые наблюдатели говорят, что его можно использовать в качестве рычага, чтобы предотвратить вторжение России в Украину.
Сегодня утром Москва гневно отреагировала.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что тот факт, что газ по газопроводу «Северный поток — 2» не поставляется в Германию, «плохо» для потребителей.
Они также обвинили НАТО в росте напряженности вокруг Украины.
Касаясь поставок вооружений, военных учений и полетов самолетов НАТО, он добавил, что международным партнерам России следует обратить на это внимание.
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Поскольку возможности производства водорода в Германии ограничены, для достижения своих целей ей потребуется импортировать огромное количество возобновляемого водорода.
«Украина обладает огромным потенциалом зеленого водорода, а также альтернативы ископаемому газу», — написал МИД Германии в Twitter.
«Наше энергетическое партнерство с Украиной поддерживает расширение использования возобновляемых источников энергии, энергоэффективность и распространение зеленого водорода», — сказала г-жа Барбок.
Она также недавно ездила в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
На встрече она поддержала угрозы г-на Шульца, сказав: «Мы снова и снова подчеркивали на различных уровнях этого федерального правительства, что энергию следует использовать в качестве оружия. [by Russia]Это также будет иметь соответствующие последствия в отношении этого трубопровода».
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