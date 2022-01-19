Путин выплескивает гнев, поскольку Германия запрещает поставки российского газа и вместо этого подписывает соглашение с Украиной | наука | Новости

Канцлер Германии Олаф Шульц недавно предположил, что Берлин готов ввести санкции в отношении вызывающего споры газопровода «Северный поток — 2», если Россия продолжит эскалацию военных операций в Украине. Выступая на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Шульц направил России строгое предупреждение, заявив, что рассматриваются все варианты.

«Понятно, что за это придется заплатить высокую цену и что все должно быть обсуждено в случае военной интервенции в Украине», — сказал он.

Шульц также заявил, что Германия будет соблюдать «все аспекты» соглашения, которое его предшественница Ангела Меркель заключила с президентом США Джо Байденом в прошлом году по поводу России.

В соответствии с соглашением Германия пообещала принять меры против газопровода «Северный поток — 2» и потребовать санкций от Европейского союза, если Россия решит «использовать энергию в качестве оружия или предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины».

Путин настаивал на ускорении утверждения трубопровода, чтобы можно было начать поставки газа, но немецкие регулирующие органы приостановили сертификацию.