Москва, 19 октября. Президент России Владимир Путин высоко оценил «огромный потенциал» страны в области научных открытий.

«Как самая большая и самая многочисленная страна в мире, Россия обладает огромным потенциалом для научных открытий», – сказал глава государства во вторник в видеообращении к участникам церемонии и лауреатам премии Русского географического общества.

В качестве примера президент назвал Мировой океан.

Так говорят ученые [the World Ocean] Россия, изучаемая не более чем на 7%, омывается 13 морями, в том числе так называемыми холодными морями, глубины которых, флора и фауна только начинают раскрывать свои секреты ».

“или [let’s take] Пещеры: на сегодняшний день спелеологи выявили почти 5000 таких объектов, но, по оценкам специалистов, это лишь десятая часть естественных пещер, существующих на территории нашей страны ».

Путин назвал сохранение коллекций дикой природы задачей особой важности.

«Надеюсь, что благодаря поддержке Русского географического общества и при участии различных стран проекты по сохранению белых медведей, леопардов, белух, снежных барсов и других видов будут только набирать обороты», – сказал глава государства.

По его словам, более подробно эти вопросы будут обсуждаться во Владивостоке, где в 2022 году состоится Международный форум по сохранению амурского тигра.

«Я уверен, что Россия всегда будет богата людьми, которые могут смело раздвигать границы научных знаний, упорно преследовать свои мечты и делать прекрасные открытия», – заключил президент.