Путин в восторге: российская ракета Циркон почти готова к войне

Президент России Владимир Путин приветствовал то, что государственные СМИ назвали еще одним успешным испытательным пуском новейшей в стране гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

На совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию Путин сказал: «Вчера вечером, а точнее, сегодня утром был запущен гиперзвуковой комплекс« Циркон ». Это наша новейшая ракета, способная поражать морские и наземные цели. . Испытания прошли успешно и безупречно. Это произошло. Большой шаг в жизни страны и большой шаг к укреплению безопасности и обороноспособности России ». Путин попросил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова «передать свои наилучшие пожелания и поздравления» производителю «Циркон», НПО машиностроения, ракетному конструкторскому бюро, базирующемуся в Московской области. Ракета «Циркон» не менее восьми раз испытывалась на борту Северного флота. Адмирал Горшков, головной корабль фрегатов проекта 22350 класса «Адмирал Горшков», с начала 2020 года. 18-секундный клип Из недавнего опыта съемок Циркона из Адмирал Горшков В конце ноября.

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов, один из высокопоставленных военных чиновников России, заявил ранее в декабре, что ракета близится к завершению правительственных испытаний. «Успешно завершаются испытания корабельного ракетного комплекса« Циркон », — сказал Герасимов. «Эти эксперименты доказывают, что эта гиперзвуковая ракета может быть запущена с надводного корабля, а атомная подводная лодка — с подводной площадки».

3М22 «Циркон», также известный как «Циркон» и обозначаемый НАТО SS-N-33, представляет собой крылатую гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету. Циркон был среди пяти новых видов оружия, которые Путин раскрыл в своем обращении к нации в 2018 году. Ракета, как утверждается, способна развивать скорость до 9 Махов, или чуть менее 7000 миль в час, и может похвастаться дальностью действия около 1000 километров. Российские военные эксперты и официальные лица полагают, что Циркон обеспечит существенное преимущество над сверхзвуковыми крылатыми ракетами страны, создав реальную угрозу для авианосных групп (CSG) США и НАТО и, таким образом, снизит эффективность западных авиационных крыльев авианосца.

Согласно предыдущим сообщениям российских СМИ, Адмирал Головко, третий Адмирал Горшков Класс Фрегат станет первым российским кораблем, на борту которого будут установлены ракеты «Циркон». Ожидается, что ракета попадет на обширную территорию новейших и самых передовых кораблей России, в том числе Адмирал Григорович-категории и Адмирал Горшков— классные фрегаты, Гремищий-категории и Боян— Крейсеры, крейсеры и линейные крейсеры Адмирал Нахимов И Петр Великий.

По мере того, как процесс государственной сертификации подходит к концу, министр обороны Сергей Шойгу объявить На прошлой неделе ракета будет принята на вооружение где-то в 2022 году.

Марк Эпископос, корреспондент газеты по вопросам национальной безопасности. национальный интерес.

Фото: Reuters

