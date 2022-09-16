Путин говорит Европе: хотите газа — открывайте «Северный поток — 2»

Президент России Владимир Путин выступает на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, Узбекистан, 16 сентября 2022 г. Sputnik/Сергей Побелев/Пол через Reuters

САМАРКАНД, Узбекистан (Рейтер) — Президент Владимир Путин в пятницу отрицал, что Россия имеет какое-либо отношение к энергетическому кризису в Европе, заявив, что, если Европейский союз хочет больше газа, он должен отменить санкции, препятствующие открытию газопровода «Северный поток-2».

Выступая перед журналистами после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, Путин обвинил в энергетическом кризисе то, что он назвал «зеленой повесткой дня», и настаивал на том, чтобы Россия выполнила свои энергетические обязательства.

«Суть в том, что если у вас есть желание, если вам сложно, то просто снимите санкции с «Северного потока — 2», а это 55 млрд кубометров газа в год, просто нажмите на кнопку, и все начнется», — сказал он. — сказал Путин.

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«Северный поток — 2», который проходит по дну Балтийского моря примерно параллельно «Северному потоку — 1», был построен год назад, но Германия отказалась от него всего за несколько дней до того, как 24 февраля Россия ввела свои войска в Украину.

Европейские цены на газ выросли более чем в два раза с начала года на фоне сокращения поставок из России.

Повышение цен в этом году ударило по и без того испытывающим трудности потребителям и вынудило некоторые отрасли промышленности остановить производство.

Европа обвиняет Россию в вооружении энергопоставок в ответ на западные санкции, введенные против Москвы в связи с ее вторжением в Украину. Россия заявляет, что Запад начал экономическую войну, а санкции препятствуют работе газопровода «Северный поток-1».

Россия прекратила поставки газа в ряд стран, в том числе в Болгарию и Польшу, поскольку отказалась платить в рублях вместо валюты контракта.

Российский газовый гигант «Газпром» (GAZP.MM) также заявил ранее в этом месяце, что газопровод «Северный поток-1», основной маршрут поставок в Европу, останется закрытым, поскольку из турбин на компрессорной станции вытекло моторное масло, что привело к росту оптовых цен на газ. Читать далее

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж: Кевин Леви/Джей Фолконбридж

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