Путин говорит, что России следует ускорить вакцинацию от правительства-19

Обращаясь к новоизбранным депутатам Государственной Думы – нижней палаты российского парламента – Путин призвал делегатов, собравшихся в Кремле, убедить россиян сделать вакцинацию.

«Число инфекций растет во многих регионах, и медицинские работники работают в тяжелых условиях. Все мы знаем, что вакцина может спасти нас от вируса и тяжелого течения болезни. Необходимо увеличить скорость вакцины, “Сказал Путин.

«Я хочу быть очень активным в этой работе, обучать людей и общаться со средствами массовой информации. Люди доверяют и прислушиваются к вашим советам и предложениям. Важно делать это без тона административного осуждения. Работайте с людьми последовательно и терпеливо и объясняйте для них преимущества предотвращения этой опасной болезни », – сказал Путин.

Несмотря на то, что Россия стала первой в мире страной, получившей признание, она отстает от большинства стран мира по вакцинации населения. Вакцина от короны, Sputnik v Для использования в августе 2020 г.

Распоряжение Путина пришло в тот же день, когда в России было зарегистрировано 973 случая смерти за последние 24 часа – это самое большое количество смертей правительства-19 в стране с момента начала вспышки.

В России уже семь дней подряд регистрируется более 900 смертей в день. В целом, по данным целевой группы по вирусу короны, в России официально зарегистрировано 218345 случаев смерти от вируса короны – это самое большое количество смертей в Европе.

Фактическое число погибших может быть еще выше, поскольку Россия классифицирует случаи смерти от вируса короны. Росстад, российское статистическое агентство, регистрирует смертельные случаи, связанные с вирусом короны, где вирус является не единственной основной причиной или причиной смерти, но целевая группа по вирусу короны в России не имеет официального списка погибших.

Заместитель премьер-министра Татьяна Коликова, отвечающая за борьбу с коронавирусом в стране, сказала, что 47,8 миллиона россиян получили свою первую прививку на переданном по телевидению заседании правительства в пятницу, и только 42,4 миллиона были полностью вакцинированы в стране с населением 146 миллионов человек.

Согласно недавнему опросу независимого опроса Левада-Центра, 52% россиян не готовы к вакцинации от вируса короны вакцинами российского производства. Россия еще не одобрила вакцины от вируса короны иностранного производства, и только российские лекарства доступны по всей стране.

Александра Аркипова, социальный антрополог и исследователь из Университета РАНХиГС в Москве, ранее сказала CNN, что это отражает широко распространенное недоверие к нежеланию вакцинировать.

Россияне склонны доверять врачам, которые более известны лично, чем государственные медицинские учреждения.

Тридцать восемь российских регионов ввели требования об обязательной вакцинации для конкретных граждан и работников, занимающих общественные должности, сообщила во вторник глава Роспотребнацора, контролирующий органы здравоохранения России, Анна Бобова.

В понедельник Кремль выразил недовольство пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым низким уровнем вакцинации в стране, заявив, что «эпидемия еще не закончилась, она возвращается новыми волнами … Япония спасает жизни».

Песков подчеркнул, что правительство будет использовать любую возможность для вакцинации россиян, и что СМИ «будут делать это по сотне раз в день».

Российские государственные СМИ критикуют людей, которые не хотят или не хотят делать прививки. Ранее в этом месяце Дмитрий Киселев, ведущий российский ведущий на государственном телевидении, сказал телезрителям, что, «несмотря на последнюю статистику смертности и уровень инфицирования», граждане по большей части не беспокоятся ни о себе, ни о других.