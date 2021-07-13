Путин говорит, что санкции США в отношении России “ пошли нам на пользу ”

Он подчеркнул, что письмо не было сигналом официального антимонопольного расследования обвинений, а скорее сигналом формального антагонизма.

Выступая в среду во время телеконференции с гражданами России, Путин сказал: «Мы не в состоянии вводить санкции. В некотором смысле они пошли нам на пользу: превращение импортных технологий в наши собственные дало импульс производству. Платежная система МИР» и полное укрепление финансовой системы. «Положительные моменты».

Карточная платежная система «МИР» – это российская система финансовых услуг, которая начала работать в 2014 году после аннексии Крыма Россией.

«Они запугивают нас или вводят ограничения на наши облигации и государственный долг на вторичном рынке – ну, у этого есть дополнительные стороны. Общий долг правительства и бизнес-сектора снизился. В целом, он имеет некоторые положительные стороны».

Путин добавил, что он надеется, что отношения между Россией и США вернутся в нормальное русло, но что Соединенные Штаты «понимают, что мир меняется» и все еще «пытаются сохранить свою монополию».

«Мир меняется, быстро меняется. Какие бы санкции ни вводили в отношении России, они нас пугают. Россия все еще растет, экономический суверенитет растет, возможности безопасности достигли высочайшего уровня и по многим важным параметрам превзошли многие страны мира. мир, некоторые из которых превзошли даже Соединенные Штаты “.

Он сказал, что Соединенным Штатам следует пересмотреть свои глобальные интересы, и выразил надежду, что Соединенные Штаты изменят свое отношение к России.

«Осознавая, что мир меняется, необходимо пересмотреть собственные приоритеты и интересы в этом меняющемся мире.

В другом месте по телефону ему задали несколько личных вопросов.

Один из них – Путин, которому подчиняется российский президент, российский народ и его электорат.

«Что касается голосования – они выбирают на многих уровнях: местном, региональном и общенациональном», – сказал Путин. «Конечно, в этом случае президент подчиняется тем, кто оказал ему это доверие».

Когда его спросили, что нужно для счастья, Путин сказал: «Я рад, что вы чувствуете свою цель, так что вы можете ее почувствовать».