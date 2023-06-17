Путин говорит, что у контратаки на Украине «нет шансов», поскольку русские готовятся к затяжной войне

Президент России Владимир Путин в пятницу заявил, что у контратаки Украины «нет шансов», и рассказал о финансовом положении России на главном международном экономическом форуме своей страны.

На следующий день после того, как его украинский коллега Владимир Зеленский заявил NBC News, что Россия рискует проиграть войну, если его войска смогут вытеснить Россию, Путин выразил оптимизм на собрании элиты своей страны.

«У Вооруженных сил Украины нет шансов, я в этом не сомневаюсь», — сказал Путин в своем программном выступлении на Петербургском экономическом форуме. Не предоставив никаких доказательств, он заявил, что Украина безуспешно потеряла «около 30% вооружений, предоставленных Западом».

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу. Рамиль Ситдиков/AFP – Getty Images

NBC News не удалось проверить это утверждение, но с началом контратаки на поле боя появилась западная бронетехника, в том числе немецкие танки Leopard и боевые машины Bradley американского производства.

Очевидно, признавая, что война закончится нескоро, Путин заявил на форуме, что «необходимы дополнительные деньги для укрепления обороны и безопасности, для закупки оружия».

Его комментарии прозвучали после того, как Зеленский заявил в четверг, через несколько дней после начала долгожданного контрнаступления, направленного на вытеснение российских войск с оккупированной территории, что новости с передовой «в целом положительные, но очень тяжелые».

Его тон перекликается с тоном официальных лиц США, и есть также признаки того, что некоторые в России готовятся пройти долгий путь.