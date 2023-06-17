Путин говорит, что у контратаки на Украине «нет шансов», поскольку русские готовятся к затяжной войне

Президент России Владимир Путин в пятницу заявил, что у контратаки Украины «нет шансов», и рассказал о финансовом положении России на главном международном экономическом форуме своей страны.
На следующий день после того, как его украинский коллега Владимир Зеленский заявил NBC News, что Россия рискует проиграть войну, если его войска смогут вытеснить Россию, Путин выразил оптимизм на собрании элиты своей страны.
«У Вооруженных сил Украины нет шансов, я в этом не сомневаюсь», — сказал Путин в своем программном выступлении на Петербургском экономическом форуме. Не предоставив никаких доказательств, он заявил, что Украина безуспешно потеряла «около 30% вооружений, предоставленных Западом».
NBC News не удалось проверить это утверждение, но с началом контратаки на поле боя появилась западная бронетехника, в том числе немецкие танки Leopard и боевые машины Bradley американского производства.
Очевидно, признавая, что война закончится нескоро, Путин заявил на форуме, что «необходимы дополнительные деньги для укрепления обороны и безопасности, для закупки оружия».
Его комментарии прозвучали после того, как Зеленский заявил в четверг, через несколько дней после начала долгожданного контрнаступления, направленного на вытеснение российских войск с оккупированной территории, что новости с передовой «в целом положительные, но очень тяжелые».
Его тон перекликается с тоном официальных лиц США, и есть также признаки того, что некоторые в России готовятся пройти долгий путь.
Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов и министр обороны Ллойд Остин, предупредил в четверг, что война не закончится в ближайшее время.
Об этом Милли заявил после встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе возглавляемой США контактной группы из около 50 стран, оказывающих военную помощь Украине. Остин также сказал собравшимся, что война была «марафоном, а не спринтом».
На улицах Москвы как будто пришло осознание того, что конца конфликту не видно.
20-летний студент Илья Лисицын также сказал, что поддерживает то, что Путин «делает в плане внешней политики».
47-летняя Анна, агент по недвижимости, также сказала, что «очень уважает» Путина, но готовится к конфликту, который может длиться «два-три года», пока «все не поймут, что с них хватит, у всех силы иссякнут». вне, они придут к какому-то консенсусу.
Война затруднила оценку общественного мнения в России, так как многие люди боятся выражать свое мнение или раскрывать свои имена, особенно иностранным СМИ, на фоне жесткого подавления инакомыслия и любой критики того, что Кремль называет своей «собственной военной операцией». в Украине.
Опрос, опубликованный ранее на этой неделе независимым Левада-центром и выборкой из 1603 человек, показал, что 45% россиян считают, что конфликт продлится еще как минимум год.
Тем не менее Путин сохранял оптимизм в отношении экономических перспектив России, рассказывая аудитории, что его страна «поддерживает ответственную и взвешенную фискальную и денежно-кредитную политику», которая «позволила достичь минимальных уровней безработицы, а также инфляции, которые сейчас ниже, чем в России. .» по сравнению со многими западными странами.
Он добавил, что Россия не «пошла по пути самоизоляции», а вместо этого «расширила контакты с надежными и ответственными партнерами в странах и регионах, которые сегодня выступают двигателями, двигателями мировой экономики».
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