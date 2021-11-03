Путин говорит COP26 о важности сохранения лесов для уменьшения изменения климата

Президент России Владимир Путин обращается к участникам мероприятия по лесопользованию в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP26) по видеосвязи из государственной резиденции Ново Огарево под Москвой, Россия, 2 ноября 2021 года. Sputnik / Евгений Полин / Кремль через Reuters

МОСКВА (Рейтер). Президент России Владимир Путин заявил, что защита лесов жизненно важна для сдерживания изменения климата и что Россия будет полагаться на свои обширные лесные массивы для выполнения своих обязательств по выбросам, выступая в предварительно записанном видео на конференции по климату COP26. Вторник переговоры.

Путин, чье отсутствие на переговорах ООН в Глазго рассматривается как сокращение шансов на прорыв, сказал, что Москва поддержала на переговорах проект совместной декларации по лесам и землепользованию.

«Я убежден, что сохранение лесов и других природных экосистем является ключевым компонентом международных усилий по борьбе с глобальным потеплением и сокращению выбросов парниковых газов», – сказал он.

Россия, занимающая четвертое место в мире по выбросам парниковых газов, является крупным производителем и экспортером углеводородов, и стремление к более экологически чистым формам энергии рассматривается как серьезный вызов для российской экономики.

В прошлом месяце Путин заявил, что Россия будет стремиться к снижению выбросов углерода к 2060 году, через десять лет после крайнего срока 2050 года, что, по мнению климатологов, необходимо, если мы хотим избежать наихудших последствий глобального потепления.

Путин сказал, что 20% мировых лесов расположены в России и что Москва вкладывает средства в сохранение этих лесов перед лицом незаконных рубок и лесных пожаров.

В августе на город обрушились одни из самых сильных на тот момент лесных пожаров, в том числе пожары в регионе Якутии, где производятся парниковые газы и алмазы. Подробнее

«Россия привержена достижению углеродно-нейтральной экономики не позднее 2060 года и зависит, среди прочего, от уникальных природных ресурсов лесных экосистем и их значительной способности поглощать углекислый газ и производить кислород», – сказал Путин.

«Мы принимаем самые опасные и действенные меры для их сохранения, улучшения лесопользования, борьбы с незаконными рубками и лесными пожарами, увеличения площадей для лесовосстановления и неуклонного увеличения финансирования для этих целей», – сказал он.

(Сообщает Том Палмфорт). Редакция Барбары Льюис

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