Путин дает деньги полиции и солдатам перед голосованием

Президент России Владимир Путин во вторник приказал офицерам правоохранительных органов и военнослужащим получить 200 долларов, поскольку он ищет поддержки своей непопулярной партии «Единая Россия» в преддверии парламентских выборов в следующем месяце. Денежные субсидии предоставляются после ранее выплаченной единовременной выплаты в размере 135 долларов пенсионерам накануне выборов в нижнюю палату Государственной Думы в сентябре, когда рейтинги «Единой России» пострадали из-за повышения цен и снижения заработной платы. Российский портал правовой информации показал, что Путин подписал указы с требованием единовременной выплаты 15 000 рублей (200 долларов) военнослужащим и правоохранительных органов, которые должны быть переданы в сентябре для «социальной защиты».

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Выплаты производятся в то время, когда российские власти изо всех сил пытаются остановить рост инфляции, когда Путин несколько раз с конца 2020 года приказывал своему правительству принять меры по контролю над ценами. Годовая инфляция составила 6,5%, по данным центрального банка, который в июне повысил ключевую процентную ставку до того же уровня – самый большой рост со времен валютного кризиса 2014 года. Рейтинги «Единой России» в последние годы упали после того, как в 2018 году правительство приняло неоднозначный план пенсионного обеспечения, а также на фоне стагнации экономики страны. Согласно государственным опросам ВЦИОМ, правящая партия набирает около 30% – это на 10 пунктов меньше, чем на последних выборах в Палату представителей в 2016 году. В настоящее время партия контролирует 75% мест в Думе, а остальные широко принадлежат Кремлю.