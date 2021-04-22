Путин делает предупреждения на фоне подкреплений и протестов сторонников ВМФ

МОСКВА – Президент России Владимир Путин заявил, что Москва незамедлительно и жестко отреагирует на любую внешнюю угрозу, сделав предупреждение на фоне большого наращивания российской военной мощи на границе с Украиной и растущего протестного движения внутри страны.

Замечания г-на Путина в его ежегодном Послании о положении нации показали, что российский лидер занимает более жесткую позицию в отношении своих предполагаемых оппонентов, поскольку внутри страны накапливается критика судьбы заключенного в тюрьму активиста оппозиции Алексея Навального.

Кремлевский критик, которого некоторые официальные лица в Москве называют иностранным агентом, голодал уже более трех недель и, по словам его команды, сейчас находится в критическом состоянии. В среду протестующие собрались в Москве и других городах, чтобы потребовать его освобождения.

Милиция установила заграждения для сдерживания протестов в Москве в среду.

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Артур Бондарь для Wall Street Journal





В среду в Санкт-Петербурге собрались люди.

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Антон Ваганов / Reuters





Ближе к вечеру сотрудники службы безопасности в Москве заблокировали доступ к главной площади возле Кремля, поскольку организаторы призвали митингующих собраться, но им не удалось помешать людям нарушить приказ не выходить на улицы. Тысячи людей выстроились в очередь на тротуарах Тверской улицы, главного проспекта, ведущего к Кремлю, в том числе студенты, молодые специалисты и некоторые пенсионеры, многие из которых включают лампочки на своих телефонах, чтобы выразить свой гнев на правительство.

Уважаемые граждане. Ваше действие не авторизовано. Мы просим вас идти домой ». Милиционеры приказали использовать громкоговорители. Их звонки были прерваны скандированием« Свобода для Навального »,« Врач для Навального »и« Путин-вор ».

«Я не уважаю нынешнюю власть», – сказал 21-летний Руслан Абелов, один из студентов, поднимая российский флаг. Он назвал себя патриотом.

Руслан Абелов поднял российский флаг на митинге в поддержку арестованного активиста Алексея Навального в Москве в среду.

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Артур Бондарь для Wall Street Journal





Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило поздно в среду, что гражданские врачи осмотрели г-на Навального и пришли к выводу, что серьезной опасности для его здоровья нет. Его помощники не были немедленно доступны для комментариев.

В своем сегодняшнем выступлении Путин обвинил другие страны в несправедливом нацеливании на Россию и предупредил их, чтобы они не переходили то, что он назвал красной линией с эскалацией напряженности в отношениях с Украиной.

«Мы действительно не хотим сжигать мосты», – сказал он. “ Но если кто-то ошибается в наших добрых намерениях из-за безразличия или слабости и планирует сжечь эти мосты или даже взорвать их, он должен знать, что Россия ответит непропорционально, быстро и жестоко.

Наращивание военной мощи России на границе с Украиной, учащение нарушений режима прекращения огня и эскалация риторики между Москвой и Киевом вызвали опасения, что конфликт может быстро обостриться и обострить напряженные отношения с США и НАТО.

По оценкам западных официальных лиц, Россия разместила от 80 000 до 100 000 военнослужащих вблизи украинской границы, что больше, чем те силы, которые русские развернули, когда захватили Крым в 2014 году и отправили войска на восток Украины.

США и НАТО призвали Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. Президент Байден сказал, что он не заинтересован в усилении трений с Москвой, но готов предпринять решительные действия в случае необходимости.

Кремль утверждал, что Россия имеет право перемещать свои силы через свою территорию по своему усмотрению и просто принимает меры предосторожности в свете опасной и неожиданной ситуации на своей границе с Украиной.

Путин заявил в среду, что организаторы любых провокаций, угрожающих фундаментальным интересам России, «будут сожалеть о содеянном больше, чем что-либо в течение длительного времени».

Он сказал, что, хотя Москва обвиняла Россию в некоторых странах «по какой-то причине, а в большинстве случаев вообще без причины», это стало «новым видом спорта».

Украинские солдаты в городке Писки под Донецком в среду.

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Алексей Филипов / AFP / Getty Images





Лояльные Кремлю аналитики заявили, что российский президент справедливо занял жесткую позицию в отношении любых потенциальных угроз России и ее интересам.

В своих выступлениях Путин часто протягивал партнерам руку сотрудничества. «Теперь эта пальма превратилась в кулак», – сказал Алексей Мухин, директор Центра политической информации, независимой консалтинговой фирмы по управлению рисками, расположенной в Москве.

Основная часть речи г-на Путина, которая транслировалась в прямом эфире, была посвящена внутренним вопросам до демонстраций в поддержку г-на Навального.

В связи с запланированными на конец этого года парламентскими выборами Путин стремится сохранить поддержку россиян, которые в последние годы столкнулись с падением реальных располагаемых доходов и снижением уровня жизни. Г-н Путин объявил о планах увеличить расходы на здравоохранение, увеличить финансовую помощь семьям и профинансировать модернизацию региональной инфраструктуры.

Он также пообещал оказать финансовую поддержку будущим мамам, страдающим от экономических трудностей. Кремль годами пытается побудить россиян заводить больше детей, чтобы противодействовать снижению рождаемости в стране.

«Путин понимает, что российские граждане больше заботятся о своем кошельке и своем здоровье», – сказал Станислав Пышок, профессор политологии Сторожевой организации между Содружеством Независимых Государств и Европы, международного аналитического центра в Москве. Учитывая негативную экономическую динамику в условиях санкций из-за вмешательства Коронавируса, люди хотели услышать точные ответы на вопросы, касающиеся социальной поддержки простых граждан и бизнеса. И они это получили ».

Однако силы безопасности находились в режиме ожидания и задержали нескольких помощников Навального, поскольку опасения по поводу его здоровья росли.

Протестующий потребовал освободить политзаключенных во время демонстрации в среду в Москве.

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Артур Бондарь для Wall Street Journal





В понедельник активиста, самого стойкого и эффективного критика Путина, перевели в больницу для осужденных в пенитенциарной системе Владимирской области России, где он отбывает двух с половиной лет тюремного заключения после того, как его признали виновным в нарушении закона. условия условно-досрочного освобождения.

Этот шаг был сделан на следующий день после того, как сторонники г-на Навального призвали к массовым протестам с требованием его освобождения и разрешения на обследование врачом по его выбору, а также после того, как Соединенные Штаты предупредили Москву о том, что в случае смерти г-на Навального будут последствия. находясь в тюрьме.

К началу выступления Путина несколько десятков протестующих собрались в городах Дальнего Востока России, за семь часов до Москвы. В Хабаровске и Владивостоке милиция закрыла улицы и вынудила организаторов сменить место сбора.

По оценкам команды г-на Навального, в Москве приняли участие не менее 60 000 человек и сотни тысяч человек по всей стране. В ГУ МВД по Москве сообщили, что в столице собралось около 6000 человек.

Маргарита Баринова на митинге в Москве заявила, что обеспокоена коррупцией в России.

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Артур Бондарь для Wall Street Journal





25-летняя Маргарита Баринова сказала, что присоединилась к протесту, потому что ее беспокоит хроническая коррупция, которая, по ее словам, преследует Россию. Фонд г-на Навального по борьбе с коррупцией прославился тем, что освещает проблему взяточничества и часто выпускает видеоролики, которые, по его словам, разоблачают коррупцию в российской деловой и политической элите.

На прошлой неделе российские прокуроры заявили, что они подали запрос о запрете этой организации и региональных отделений кампании г-на Навального, объявив их экстремистскими группами в соответствии с законодательством, обычно предназначенным для террористических организаций и воинствующих религиозных сект.

Власти задержали около 460 человек, в том числе 20 в Москве, по данным ОВД-Инфо, группы, которая следит за задержаниями милиции. Позже толпа разошлась по столице.

Валентина Уширова и Нона Фоменко внесли свой вклад в эту статью.

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