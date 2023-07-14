Путин делится новыми подробностями о Вагнере и Пригожине: новости о российско-украинской войне в прямом эфире

Полковник Виктор Секоса, возглавлявший войска в течение недели ожесточенных боев за одну из русских позиций, получил тревожные новости: русские использовали это время, чтобы построить за ним еще один форт.

«Они все еще строят свою оборону», — сказал полковник Секвоза. «Они продолжают это делать», даже несмотря на то, что Украина продвигается вперед, хотя и медленно, в очень опасном контрнаступлении на юге страны.

Войска полковника Сейкозы под командованием 36-й бригады морской пехоты были в авангарде отступления на Украину и продвинулись примерно на пять миль в выступ на позициях русских на юге Украины.

Полковник Сикоза — всего лишь один командир, но его рассказ совпадает с украинскими сообщениями о прочно укрепившихся российских позициях. На прошлой неделе полковник Секоза руководил штурмом леса, частично окруженного болотами и низменностями. Русские войска перерыли и заминировали единственную землю вокруг, которая была достаточно твердой, чтобы выдерживать бронетехнику. Он сказал, что нападение было пешим. Он сказал, что ходячие прокрались в лес и дрались на близком расстоянии. «Мы морские пехотинцы — мы агрессивны», — сказал он. Он сказал, что рота русских солдат численностью около 80 человек вырыла окопы на деревьях. Полковник Секвоза описал, как наступил решающий момент, когда его войска захватили две блиндажи и линию траншей на опушке леса, что частично отрезало русским возможность пополнить запасы группы и вынудило их отступить. Его солдаты очень рвутся к захвату позиций, а с ними и русских пленных: в первый месяц войны 36-я бригада морской пехоты попала в окружение в городе Мариуполь и более 1000 морских пехотинцев попало в плен к русским. «Мы хотим обменять их на наших сыновей», — сказал полковник Секоза о русских военнопленных. READ В Израиле открыты новые свитки Мертвого моря - первое подобное открытие за 60 лет - археология Продвижение полковника Секозы на юг — тоже личная эпопея. Он бежал из Крыма, когда Россия оккупировала его в 2014 году. Если контратака увенчается успехом, украинская артиллерия может поставить украинскую артиллерию на угрожающую досягаемость от перешейка к полуострову, перерезав российские пути снабжения. Но это было мучительно медленно. Президент Владимир Зеленский признал, что контратака идет не так быстро, как надеялись некоторые союзники, а официальные лица США заявили, что Украина теряет бронетехнику, поставленную Западом, на минных полях. «Более года назад здесь затаился противник», — сказал полковник Секоза в интервью за столом для пикника в тени орехового дерева во дворе своего командного пункта недалеко от линии фронта. Каждую минуту или около того раздавались исходящие и приближающиеся артиллерийские выстрелы. Что касается усилий Украины по продвижению вперед, он признал: «Это не будет происходить такими темпами, от которых мы рассчитываем». По словам полковника Секозы, до украинского выступа в этом месте русские построили третью линию обороны. Ставят дополнительные бетонные заграждения, которые украинцы называют зубами дракона. Они перебросили дополнительные силы. Он сказал, что мало что может с этим поделать. «К сожалению, у нас не хватает высокоточного оружия для поражения дальних целей» в тылу российского фронта. Он сказал, что дополнительные средства защиты еще больше замедлят Украину. Однако силы полковника Секозы добились определенных успехов. Один из солдат, который по соображениям безопасности попросил не называть его имени, кроме звания и имени, сказал, что сбил российский ударный вертолет противотанковой управляемой ракетой «Джавелин», что является редким подвигом с оружием, главным образом предназначенным для поражения. . цели на земле. Украинские офицеры заявили, что, хотя бригада действует в основном на устаревших советских артиллерийских системах, ей удалось поразить российские казармы далеко от линии фронта. Группа российских солдат разместила в социальных сетях видео, в котором жалуется на плохие условия жизни и то, что они назвали необоснованными приказами командиров. READ Забастовки медсестер могут продолжаться до Рождества, предупреждает лидер профсоюза RCN Лейтенанта Дениса Рябенко, командира реактивной артиллерийской части «Град», жалобы волновали не столько, сколько характерное кирпичное здание на заднем плане. Он добавил, что украинцы смогли опознать ее в населенном пункте, расположенном в тылу российских войск, и обстреляли ее ракетным огнём. Юрий Чевала Участие в подготовке отчетов.