Президент Владимир Путин обвинил Запад в попытке уничтожить русскую культуру, в том числе произведения таких великих композиторов, как Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович и Сергей Рахманинов.

На телевизионной встрече с деятелями культуры в пятницу Путин сравнил отмену ряда российских культурных мероприятий в последние недели с действиями нацистской Германии в 1930-х годах.

«Сегодня тысячелетнюю страну пытаются аннулировать», — сказал Путин.

«Я говорю о постепенной дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, разворачивающейся в ряде западных стран при полном соучастии, а иногда и при поощрении западных элит», — добавил Путин.

«Пресловутая «культура отмены» стала культурой аболиционизма», — сказал Путин, добавив, что произведения российских композиторов были исключены из концертов, а также «запрещены» книги российских авторов.

«В последний раз такую ​​массовую кампанию по уничтожению неугодных изданий нацисты в Германии проводили почти 90 лет назад… Книги сжигали прямо на площадях», — сказал Путин.

С тех пор, как 24 февраля Путин ввел российские войска в Украину, Запад ужесточил санкции против Москвы, из-за которых Россия все больше изолировалась в политическом и финансовом плане, распространяясь на такие области, как спорт и культура.

Говоря об «упразднении культуры», Путин упомянул британскую писательницу Дж. К. Роулинг, которая подверглась резкой критике после противоречивых твитов о трансгендерах.

«Не так давно была отменена детская писательница Джоан Роулинг, потому что она, автор книг, разошедшихся миллионными тиражами по всему миру, не удовлетворила поклонников так называемых «гендерных свобод», — сказал Путин.

Ряд мероприятий, на которых российские деятели культуры выражали поддержку войне, были отменены, в том числе с участием Валерия Гергиева, генерального директора Санкт-Петербургского Мариинского театра, который разговаривал с Путиным во время пятничной встречи.

Гергиев был уволен с поста дирижера Мюнхенского филармонического оркестра и лишился возможности сделать это в Ла Скала в Милане после того, как не осудил российское вторжение.

Гораздо меньше мероприятий было отменено из-за их связи с умершими российскими деятелями культуры: Кардиффский филармонический оркестр исключил произведение Чайковского из своей программы, а СМИ сообщают, что оркестры в Японии и Хорватии предприняли аналогичные шаги.

Испанский Королевский театр, один из крупнейших оперных театров Европы, в конце этого года отменил выступления российского Большого балета. Аукционные дома Christie’s, Sotheby’s и Bonhams отменили торги русским искусством в Лондоне.

Филармония Кардиффа заявила, что подверглась «разжиганию ненависти и злобным комментариям» после того, как ранее в этом месяце отменила одно из выступлений Чайковского 1812 года.

«Основы человечества важнее искусства и истории», — говорится в сообщении оркестра в Facebook.

Когда гуманитарный кризис закончится, дебаты о «пробуждении» и «упразднении культуры» могут иметь место.