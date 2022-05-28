Путин заявил, что готов поставить газ и обсудить обмен пленными — Австрия

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета по видеосвязи в Москве, Россия, 27 мая 2022 года. Sputnik/Михаил Метцль/Кремль через Reuters

ЦЮРИХ (Рейтер) — Президент России Владимир Путин заявил ему в пятницу, что Москва выполнит свои обязательства по поставкам природного газа в Австрию и готова обсудить с Украиной обмен пленными, заявил канцлер Австрии Карл Нахаммер.

Нахамер сделал это заявление журналистам после 45-минутного телефонного разговора двух лидеров, который Нахамер назвал возможностью поставить Путина перед фактами войны в Украине и обсудить перспективы гуманитарных решений.

На вопрос, что Путин сказал ему о поставках газа, австрийский губернатор ответил: «Он также поднял вопрос (и сказал), что все поставки будут полностью завершены».

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В отдельном заявлении Кремль заявил, что Россия подтвердила свое обязательство по поставкам природного газа в Австрию, которая получает 80% газа из России.

Нахамер, посетивший Россию в прошлом месяце для переговоров с Путиным, сказал, что российский президент выразил готовность обсудить обмен пленными с Украиной.

«Действительно ли он готов к переговорам — сложный вопрос», — добавил он.

Россия описывает трехмесячное вторжение как специальную военную операцию по разоружению своего соседа и отстранению от власти опасных националистов. Киев и его союзники на Западе заявляют, что обвинение является ложным, а вторжение в Украину было неспровоцированным нападением.

Нимер сказал, что Путин неоднократно защищал действия Москвы и обвинял западные санкции в последовавших за этим экономических потрясениях. Он сказал, что, по его мнению, Путин создает факты о группе для участия в переговорах.

Нехамер сказал, что Путин «полностью осведомлен» о проблеме продовольственной безопасности, добавив, что Путин «подавал сигналы» о том, что он готов разрешить экспорт через порты, но связывает прогресс с отменой западных санкций.

В заявлении Кремля говорится, что Путин обсудил работу по обеспечению безопасности судоходства в Азовском и Черном морях, заявив, что Украина должна разминировать порты, чтобы обеспечить свободный проход запрещенных судов.

США и другие страны обвиняют Россию в блокировании портов Украины. Читать далее

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(Отчетность Майкла Шилдса, редактирование Томаса Экрета и Джона Бойла.

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