Путин заявил, что дела в российской экономике идут лучше, чем ожидалось

Автор Лидия Келли

(Рейтер) — Президент России Владимир Путин поздно вечером во вторник заявил, что экономика России показала лучшие результаты, чем ожидалось, после того как премьер-министр Михаил Мишустин сказал ему, что рост ВВП и инфляция были на удивление положительными.

Рост ВВП в этом году может превысить 2%, сказал Мишустин Путину на совещании в Кремле, а инфляция потребительских цен не может подняться выше 5% в годовом исчислении. Международный валютный фонд ожидает, что в этом году экономика России вырастет на 0,7%.

«Наши результаты, по крайней мере, пока, скажем так, осторожно, лучше, чем ожидалось ранее, лучше, чем ожидалось», — сказал Путин, согласно расшифровке на сайте Кремля.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters в конце июня, прогнозировали рост ВВП на уровне 1,2%, а инфляцию на уровне 5,7% в 2023 году.

Российская экономика сократилась на 2,1% в 2022 году и оказалась под особым давлением весной прошлого года, когда союзники Киева ввели радикальные санкции против Москвы в связи с ее военной кампанией на Украине.

Российские технократы частично компенсировали этот удар, переориентировав экономику и заработав ее. Ранее министерство финансов заявило, что государственные расходы выросли на 26,5% в годовом исчислении за первые пять месяцев года.

Во вторник Мишустин сказал Путину, что уверен, что если бы не форс-мажор, экономика в этом году пошла бы хорошо.

«Уважаемый Владимир Владимирович (Путин), экономика страны продолжает уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, несмотря на все препятствия, возводимые нашей стране», — сказал Мишустин.

Воздействие санкций было болезненным, поскольку западные финансовые рынки и многие экспортные рынки для российских компаний и товаров были закрыты.

Основные доходы от нефти и газа в январе-мае этого года были почти в два раза меньше, чем год назад в соответствующем периоде, что было связано со снижением цен на нефть сорта Юралс и снижением объемов экспорта природного газа.

История продолжается

Министр финансов Антон Силуанов неоднократно заявлял, что дефицит бюджета России в этом году составит не более 2% ВВП, хотя большинство аналитиков с этим не согласны.

Международный валютный фонд входит в число тех, кто ожидает, что в этом году у России будет больший дефицит бюджета.

(Репортаж Лидии Келли в Мельбурне; редактирование Дэвида Грегорио и Майкла Берри)