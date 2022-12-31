Путин заявил, что Запад использует Украину для уничтожения России

31 декабря (Рейтер) — Президент России Владимир Путин заявил в субботу, что его страна никогда не уступит попыткам Запада использовать Украину в качестве инструмента для уничтожения России.

В новогоднем видеообращении, показанном по российскому государственному телевидению, Путин сказал, что Россия воюет на Украине, чтобы защитить свою родину и «настоящую свободу» для своего народа.

В девятиминутном послании — самом длинном новогоднем обращении за два десятилетия своего правления — Путин обвинил Запад во лжи России и подстрекательстве к тому, что Москва называет «специальными военными действиями» на Украине.

«В течение многих лет западные элиты лицемерно заверяли нас в своих миролюбивых намерениях», — сказал он в записанном на видео выступлении перед российскими военнослужащими в штабе Южного военного округа России.

«По сути, они всячески поощряют неонацистов, проводивших открытый террор против мирного населения на Донбассе», — сказал Путин в необычном военном новогоднем обращении, обычно посвященном добрым пожеланиям наступающего года.

Ранее в субботу министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что победа на Украине «неизбежна», похвалив храбрость российских солдат, сражавшихся на передовой, и тех, кто погиб во время 10-месячной войны.

«Запад солгал о мире, — сказал Путин. «Готовилась к агрессии… а теперь они цинично используют Украину и ее народ, чтобы ослабить и разделить Россию.

Российские государственные информационные агентства процитировали Путина, который сказал в клипе, который транслировался около полуночи на Дальнем Востоке России, что «мы никогда не позволяли этого и никогда никому не позволим сделать это с нами».

Киев и Запад отвергают претензии Москвы в начале конфликта и то, что Путин начал безосновательную агрессивную войну в попытке захватить территорию и свергнуть президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает агентство Рейтер. Монтаж Элисон Уильямс и Дэвид Холмс

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