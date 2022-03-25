Путин заявил, что Запад относится к российской культуре так же, как к «упраздненной» России Джоан Роулинг

Владимир Путин обвинил Запад в дискриминации российской культуры и сравнил обращение с российскими деятелями культуры с обращением с «отмененным» автором «Гарри Поттера» Джоан Роулинг.

На телевизионной встрече в пятницу с видными деятелями культуры Путин сказал, что Запад «пытается уничтожить всю тысячелетнюю культуру, наш народ», сославшись на отмену Мероприятия с участием российских артистов в знак протеста против вторжения в Украину.

«Сейчас занимаются культурой отмены, даже убрали с афиш Чайковского, Шостаковича и Рахманинова. «Сейчас упразднили русских писателей и книги», — сказал Путин.

Отменен ряд мероприятий с участием российских деятелей культуры, выразивших поддержку войне, в том числе концерты именитого российского дирижера. Валерий Гергиевдруг и сторонник Путина, который был частью встречи в пятницу.

Некоторые мероприятия с участием умерших российских деятелей культуры также были отменены: Филармонический оркестр Кардиффа исключил из своей программы русского композитора Чайковского, что было широко распространено. критиковать западными деятелями культуры.

В своем выступлении Путин сказал, что в последний раз подобная кампания против «ненужной литературы» проводилась, когда сторонники нацистов сжигали книги в 1930-х годах.

Далее он сравнил обращение России с полемикой вокруг комментариев Роулинг о трансгендерах. «Недавно отменили детскую писательницу Джоан Роулинг, потому что она — автор книг, разошедшихся сотнями миллионов экземпляров по всему миру, — не пользуется популярностью у поклонников так называемых гендерных свобод», — сказал Путин.

В пятницу Роулинг дистанцировалась от комментариев Путина, опубликовав в Twitter статью о находящемся в заключении кремлевском критике Алексее Навальном. Британский автор написал, добавив хэштег #IStandWithUkraine: «Критика западной аболиционистской культуры, возможно, не лучше тех, кто в настоящее время убивает мирных жителей за преступление сопротивления или сажает в тюрьмы и отравляет своих критиков».

В прошлом Путин неоднократно выражал презрение к западным «либеральным» ценностям, сравнивая культуру аболиционизма с коронавирусом. На вопрос российского журналиста в прошлом году о Роулинг Путин ответил, что «придерживается традиционного подхода: женщина — это женщина, мужчина — это мужчина, мать — это мать, а отец — это отец».

Андрей Колесников из Фонда Карнеги в Москве сказал, что речь Путина в пятницу дала еще один ключ к «искаженному» взгляду российского лидера на Запад. «Путин использует информацию, которую получает от советников, а затем создает для Запада свою реальность», — сказал Колесников. Он слышит о некоторых экстремальных примерах, происходящих на Западе, а затем убеждает себя, что это тенденция. Он не любит нюансов».

Колесников сказал, что пятничная встреча с российской культурной элитой была направлена ​​на то, чтобы показать российской общественности, что Запад ведет параллельную культурную войну против страны через четыре недели после вторжения Москвы в Украину. Путин хочет сказать русским, что они находятся в осаде и в культурном отношении. Запад видит в этом беспощадную войну против традиционных русских ценностей.