Путин заявил, что Запад стремится «разорвать» Россию

Президент России Владимир Путин раскритиковал Запад за попытки «разорвать» Россию в отрывках из интервью, которое будет показано по национальному телевидению позже в воскресенье.

«В основе всего этого лежит геополитическая политика наших противников, направленная на раскол исторической России», — сказал Путин.

«Они всегда пытались «разделять и властвовать»… Наша цель в другом — объединить русский народ», — сказал он.

Путин использовал концепцию «исторической России», чтобы сказать, что украинцы и русские — один народ, тем самым подрывая суверенитет Киева и оправдывая свое 10-месячное наступление на Украину.

«Мы действуем в правильном направлении, мы защищаем наши национальные интересы, интересы наших граждан и нашего народа», — сказал Путин.

Президент повторил свои заявления о том, что Москва «готова вести переговоры со всеми участниками этого процесса (чтобы найти) приемлемое решение» конфликта.

Во время своей первой поездки за пределы Украины после начала наступления в феврале президент Украины Владимир Зеленский заручился твердыми обещаниями поддержки со стороны президента США Джо Байдена, включая самую передовую систему противовоздушной обороны Пентагона.

«Конечно, уничтожим, сто процентов!» Путин сказал, имея в виду ракетную батарею «Патриот», которую обещал Зеленский.