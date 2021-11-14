Путин заявил, что любой шаг Беларуси по сокращению поставок газа грозит испортить отношения

МОСКВА (Рейтер). Президент России Владимир Путин заявил в субботу, что Беларусь не консультировалась с ним, прежде чем поднимать вопрос о возможности прекращения поставок российского природного газа в Европу, добавив, что такой шаг может нанести ущерб отношениям между Минском и его главным союзником Москвой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг пригрозил принять ответные меры против любых новых санкций ЕС против Минска в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и ЕС, предполагая, что он может остановить транспортировку газа и других товаров через Беларусь. Подробнее

Его предупреждение ненадолго повысило спотовые цены на газ в Европе, которая получает около трети поставок топлива из России, в том числе по трубопроводу Ямал-Европа, который проходит через Беларусь в Польшу и Германию. Подробнее

Белорусская часть газопровода Ямал-Европа принадлежит Газпрому (GAZP.MM), который является монополистом на российский газ.

«Недавно я дважды разговаривал с (Лукашенко), и он ни разу не упомянул мне об этом, даже не намекнул», — сказал Путин в интервью государственному телевидению в своих первых публичных комментариях о белорусской угрозе.

«Конечно, теоретически Лукашенко, как глава транзитного государства, мог бы приказать прекратить наши поставки (газа) в Европу. Но это означало бы нарушение нашего газотранспортного контракта, и я надеюсь, что этого не произойдет», — сказал он. — добавил Путин.

Россия была ближайшим союзником Беларуси в течение многих лет, помогая всем — от наличных до дешевых энергоносителей и военной помощи, но комментарии Лукашенко приходятся на непростой момент для экспорта энергоносителей из России в Европу.

Аналитики считают, что газовые комментарии Лукашенко, вероятно, стали испытанием для терпения Путина в отношении поставок российского газа, которые уже были в центре горячих дебатов в Европе. Подробнее

Президент России Владимир Путин участвует в церемонии запуска Амурского газоперерабатывающего завода, управляемого Газпромом, по видеосвязи под Москвой, Россия, 9 июня 2021 года. Sputnik / Сергей Ильин / Кремль через Reuters

Европейские цены на газ — и, следовательно, счета за электроэнергию — растут в этом году, поскольку восстановление после пандемии привело к резкому росту спроса, вынуждая потребителей из Европы в Азию бороться за поставки.

Некоторые европейские политики обвинили Москву в том, что она не сделала больше, чем просто отправила контрактные объемы газа, чтобы снизить цены.

Европейская комиссия заявила в пятницу, что, если Лукашенко выполнит свои угрозы, он нанесет больше вреда поставщикам газа.

В субботнем интервью Путин сказал, что, если Беларусь прекратит поставки, это «нанесет значительный ущерб» европейскому энергетическому сектору «и не поможет развитию наших отношений с Беларусью как транзитной страной».

«Я подниму этот вопрос с ним (Лукашенко), если это не что-то (он сказал) в самый разгар этого момента», — сказал Путин.

Россия, которая на этой неделе начала наращивать поставки для пополнения своих европейских складов в преддверии зимнего отопительного сезона, заявила, что может появиться больше, как только недавно построенный газопровод «Северный поток-2» получит зеленый свет от Германии.

«Северный поток-2» — еще один российский трубопровод, предназначенный для обхода стран-транзитеров, в частности Украины, у которой есть история конфронтации с Москвой по поводу цен на газ.

Кремль описывает трубопровод как «чисто коммерческое предприятие» и отрицает, что за ним стоит политика.

(Репортаж Кати Голубковой и Тома Палмфорта) Редакция Хелен Поппер

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