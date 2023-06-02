Путин заявил, что «не те люди» пытаются дестабилизировать Россию

2 июня (Рейтер) — Президент Владимир Путин заявил в пятницу, что некоторые «преступники» активизируют усилия по дестабилизации России, и призвал членов своего кабинета не допустить этого «ни при каких обстоятельствах».

Он сказал, что Совет безопасности России будет обсуждать вопросы обеспечения безопасности в контексте, по его словам, «очень важных» вопросов, связанных с отношениями между 190 этническими группами огромной страны.

«Сегодня мы будем решать эти вопросы, исходя из обеспечения безопасности России, в данном случае внутриполитической безопасности», — сказал он.

[1/2] Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности по видеосвязи в Москве, 2 июня 2023 года. Sputnik/Каврил Григоров/Кремль через REUTERS

С момента отправки в Украину десятков тысяч военнослужащих в феврале 2022 года Россия усилила подавление инакомыслия и вытеснила оставшуюся либеральную оппозицию за границу.

Путин неоднократно призывал Россию к объединению перед лицом «экзистенциальных угроз» со стороны Запада, но время от времени сталкивался с враждебностью со стороны этнических групп, которые, по мнению Москвы, стали особенно мишенью мобилизационной кампании.

В марте Москва объявила вне закона Построссийский форум независимых государств, основанный активистами оппозиции, выступающими за независимость многих этнических групп России.

Репортаж Reuters, редактирование Гарета Джонса

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