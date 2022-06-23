Путин заявил, что российская экономика движется в сторону Китая и Индии

Российская экономика больше смещается в сторону Индии и Китая в результате санкций, введенных из-за войны с Украиной, что может усилить группу БРИКС.

«Мы активно участвуем в переориентации торговых потоков и наших внешнеэкономических контактов в сторону надежных международных партнеров, в частности стран БРИКС», — заявил Президент России Владимир Путин, вступая на вступительное слово перед участниками виртуальной конференции. саммит БРИКС.

Странами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Путин сказал, что товарооборот между Россией и странами БРИКС в первом квартале прошлого года подскочил на 38 процентов и достиг 45 миллиардов долларов.

Запад ввел масштабные санкции против российской экономики, в том числе ограничения на импорт ее нефти, после того, как 24 февраля Кремль ввел войска в Украину. Для преодоления санкций Россия пытается наладить более тесные отношения с Азией, стремясь заменить утраченные ею рынки сбыта с Евросоюзом и США. Санкции в отношении России привели к тому, что больше ее сырой нефти экспортируется в Китай и Индию. Путин сказал, что Россия обсуждает увеличение присутствия китайских автомобилей на российском рынке, а также открытие индийских сетей супермаркетов.

глобальная система безопасности

Китайский лидер Си Цзиньпин, принимающий саммит БРИКС, заявил, что пять стран могут стать ядром новой «системы глобальной безопасности».

Говоря о расширении НАТО, Си сказал: «Вера в состояние силы, расширение военных союзов и стремление к безопасности за счет безопасности других стран неизбежно столкнется с дилеммой безопасности».

Путин также сказал Брикс Он разрабатывает новую резервную валюту на основе корзины.

Риал, рубль, рупия, юань и ранд станут альтернативой специальным правам заимствования Международного валютного фонда.

Но аналитики скептически отнеслись к надежности такой валютной корзины.

«Когда дело доходит до валютной ликвидности, достаточно сказать, что корзина Брикс Валюты работают в другом мире, чем SDR», — сказал Крис Тернер, глава отдела глобальных рынков голландского банка ING Bank.

Средний депозит/доходность Брикс Корзина будет гораздо выше, но это связано с более плохим кредитным качеством, так как, кстати, похоже, что скоро Россия пойдет на дефолт по суверенным долгам».

Reuters, с дополнительным редактированием Джорджем Расселом

Читать далее:

Индия отправляется спасать российские нефтяные танкеры, попавшие под санкции

Сенаторы США бросают вызов TikTok из-за российской пропаганды