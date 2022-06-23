Путин заявил, что российская экономика движется в сторону Китая и Индии

Российская экономика больше смещается в сторону Индии и Китая в результате санкций, введенных из-за войны с Украиной, что может усилить группу БРИКС.
«Мы активно участвуем в переориентации торговых потоков и наших внешнеэкономических контактов в сторону надежных международных партнеров, в частности стран БРИКС», — заявил Президент России Владимир Путин, вступая на вступительное слово перед участниками виртуальной конференции. саммит БРИКС.
Странами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.
Путин сказал, что товарооборот между Россией и странами БРИКС в первом квартале прошлого года подскочил на 38 процентов и достиг 45 миллиардов долларов.
Запад ввел масштабные санкции против российской экономики, в том числе ограничения на импорт ее нефти, после того, как 24 февраля Кремль ввел войска в Украину.
Для преодоления санкций Россия пытается наладить более тесные отношения с Азией, стремясь заменить утраченные ею рынки сбыта с Евросоюзом и США.
Санкции в отношении России привели к тому, что больше ее сырой нефти экспортируется в Китай и Индию. Путин сказал, что Россия обсуждает увеличение присутствия китайских автомобилей на российском рынке, а также открытие индийских сетей супермаркетов.
глобальная система безопасности
Китайский лидер Си Цзиньпин, принимающий саммит БРИКС, заявил, что пять стран могут стать ядром новой «системы глобальной безопасности».
Говоря о расширении НАТО, Си сказал: «Вера в состояние силы, расширение военных союзов и стремление к безопасности за счет безопасности других стран неизбежно столкнется с дилеммой безопасности».
Путин также сказал Брикс Он разрабатывает новую резервную валюту на основе корзины.
Риал, рубль, рупия, юань и ранд станут альтернативой специальным правам заимствования Международного валютного фонда.
Но аналитики скептически отнеслись к надежности такой валютной корзины.
«Когда дело доходит до валютной ликвидности, достаточно сказать, что корзина Брикс Валюты работают в другом мире, чем SDR», — сказал Крис Тернер, глава отдела глобальных рынков голландского банка ING Bank.
Средний депозит/доходность Брикс Корзина будет гораздо выше, но это связано с более плохим кредитным качеством, так как, кстати, похоже, что скоро Россия пойдет на дефолт по суверенным долгам».
- Reuters, с дополнительным редактированием Джорджем Расселом
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