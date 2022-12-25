Путин заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине

Путин заявил, что Запад пытается развалить Россию

Киев обвинил Запад в отказе от переговоров

Украина: Путину нужно вернуться к реальности

99,9% россиян готовы защищать Родину

МОСКВА (Рейтер) — Президент России Владимир Путин заявил в интервью, которое транслировалось в воскресенье, что Россия готова вести переговоры со всеми сторонами, участвующими в войне на Украине, но Киев и его западные покровители отказались вступать в переговоры.

Вторжение России в Украину 24 февраля спровоцировало самый кровопролитный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны и самую большую конфронтацию между Москвой и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года.

Пока конца войне не видно.

Кремль заявляет, что будет бороться до тех пор, пока не будут достигнуты все его цели, а Киев говорит, что не успокоится, пока не будет изгнан каждый российский солдат со всей его территории, включая Крым, который Россия аннексировала в 2014 году.

«Мы готовы вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами о приемлемых решениях, но это их дело — не мы отказываемся от переговоров, а они», — сказал Путин в интервью государственному телеканалу «Россия 1».

Директор ЦРУ Уильям Бернс В интервью, опубликованном в этом месяце, он сказал, что, хотя большинство конфликтов заканчиваются переговорами, по оценке ЦРУ, Россия еще не всерьез настроена на настоящие переговоры о прекращении войны.

Советник президента Украины Владимир Зеленский заявил, что Путину следует вернуться к реальности и признать, что это Россия не хочет никаких переговоров.

Михаил Подоляк написал в Twitter: «Россия единолично напала на Украину и убивает граждан». «Россия не хочет переговоров, но пытается избежать ответственности».

«нет другого выбора»

Путин сказал, что Россия действует в Украине в «правильном направлении», потому что Запад во главе с США пытается разделить Россию на части. Вашингтон отрицает, что планирует крах России.

«Я думаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем наши национальные интересы, интересы наших граждан и нашего народа. У нас нет другого выбора, кроме как защищать наших граждан», — сказал Путин.

На вопрос, приближается ли геополитический конфликт с Западом к опасному уровню, Путин ответил: «Я не думаю, что это очень опасно».

Путин сказал, что Запад начал конфликт в Украине в 2014 году, свергнув пророссийского президента в ходе протестов против революции на Майдане.

Вскоре после этой революции Россия аннексировала Крым у Украины, и поддерживаемые Россией сепаратистские силы начали боевые действия против Вооруженных сил Украины на востоке Украины.

«На самом деле главное здесь — это политика наших геополитических противников, направленная на расчленение исторической России», — сказал Путин.

Путин считает то, что он называет «специальной военной операцией» на Украине, переломным моментом, когда Москва наконец выступила против западного блока, который, по его словам, стремился уничтожить Россию с момента распада Советского Союза в 1991 году.

Украина и Запад говорят, что у Путина нет оправдания тому, что они называют оккупационной войной в имперском стиле, которая сеет страдания и смерть по всей Украине.

Путин назвал Россию «уникальной страной» и сказал, что подавляющее большинство ее жителей едины в желании защитить ее.

«Что касается основной части — 99,9% наших соотечественников, наших людей, готовых отдать все ради интересов Родины, — для меня здесь нет ничего необычного», — сказал Путин.

«Это еще раз убеждает меня в том, что Россия — уникальная страна и что у нас исключительный народ. Это подтверждалось на протяжении всей истории существования России».

Дополнительный репортаж Павла Политюка в Киеве под редакцией Гарета Джонса

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