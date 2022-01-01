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Путин заявил, что Россия «твердо» отстаивала свои интересы в своем выступлении в конце года

1 января, 2022
Muhammad
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