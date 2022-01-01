Путин заявил, что Россия «твердо» отстаивала свои интересы в своем выступлении в конце года

Президент Владимир Путин заявил в своем обращении к российскому народу в конце года, что Москва «решительно» отстаивала интересы страны в 2021 году, в год, отмеченный обострением напряженности в отношениях с Россией. Запад над Украиной и заключен в тюрьму Кремлевский критик Алексей Навальный.

«Мы твердо и решительно защищали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан», — сказал Путин в телеобращении, которое транслировалось в 11 часовых поясах России.

Он добавил: «Мы восстановили экономику за короткое время, и сейчас мы находимся в процессе реализации стратегических целей развития во многих областях».

Путин также признал, что, хотя российский народ сталкивается с «огромными проблемами», он «научился жить в этих суровых условиях и решать сложные задачи благодаря нашей солидарности».

«Главная заслуга принадлежит вам, граждане России», — сказал он. «Это результат вашей тяжелой работы. Каждый старался выполнить свой долг, не только то, что он мог, но и многое другое, чтобы помочь тем, кому это особенно трудно. Я искренне благодарен всем вам».

Послание Путина транслировалось днем ​​позже, он и Президент Байден В течение 50 минут он говорил о наращивании Москвой военных сил и техники вдоль границы России с Украиной, шаге, который Соединенные Штаты и их европейские союзники рассматривают как подготовку к неминуемому вторжению.

В заявлении Белого дома говорилось, что Байден призвал российского лидера снизить напряженность и предупредил, что Вашингтон и его союзники «решительно ответят, если Россия продолжит вторжение в Украину».

Со своей стороны Кремль заявил, что Путин подтвердил свою настойчивость в обеспечении гарантий безопасности, что НАТО не будет расширяться на Украину или другие страны бывшего советского блока.

Украинские солдаты разговаривают у здания у линии фронта 8 декабря 2021 года в Марьинке, Украина. Getty Images

Ожидается, что дипломаты из Вашингтона и Москвы встретятся 10 января в Женеве для обсуждения российской просьбы.

Навальный Он был арестован в январе, когда вернулся в Россию из Германии, где выздоравливал после отравления нервно-паралитическим веществом советской эпохи.

Путин также выразил свою «искреннюю поддержку всем, кто потерял родственников, близких и друзей» из-за коронавируса, назвав его «злокачественным заболеванием».

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