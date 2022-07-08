Путин заявил, что Украина движется к «трагедии», и Краматорск готовится защищать ее

Украина поднимает свой флаг на восстановленном острове в Черном море

Премьер-министр Великобритании уходит в отставку, Украина поддерживает Джонсона

Жители Краматорска в Донецке готовы к российской атаке

Киев/КРАМАТОРСК, Украина, 7 июля (Рейтер) — Президент России Владимир Путин на протяжении десятилетий обвинял Запад в агрессии против Москвы и предупреждал, что, если он хочет попытаться перехитрить Россию на поле боя, он может попробовать, но это было бы. Принесите трагедию в Украину.

Его комментарии прозвучали, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров готовился к встрече министров иностранных дел за закрытыми дверями на саммите G20 в Индонезии в пятницу — впервые высокопоставленный дипломат Путина встретился лицом к лицу с самыми яростными противниками вторжения в Ирак. Украина с момента его начала в феврале. Читать далее

Власти заявили, что российские снаряды упали на востоке Украины в преддверии ожидаемого нового нападения, а в Харькове на северо-востоке погибли трое.

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«Мы много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до конца Украины. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет», — сказал Путин в телеобращении к лидерам парламента. Читать далее

Путин добавил, что Запад потерпел неудачу в своих попытках сдержать Россию и что санкции, которые он наложил на Москву, вызвали трудности, но «не до такой степени целенаправленно». Он сказал, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но чем дольше будет продолжаться конфликт, тем труднее будет достичь соглашения.

Главный переговорщик от Украины Михайло Подоляк отверг слова Путина.

«У Запада нет коллективного плана, — сказал он, обвиняя только российскую армию, — которая вторглась в суверенную Украину, обстреливая города и убивая мирных жителей».

Ранее Киев потерял одного из своих главных международных сторонников после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что уходит в отставку. Москва не скрывает своего восторга по поводу политической кончины лидера, которого она давно критикует за агрессивное вооружение Киева. Читать далее

«Ты герой, тебя все любят», — сказал пресс-секретарь Джонсона в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Поддержка Британией Украины не изменит того, что происходит в коридорах власти в Лондоне. В этом нас заверили Борис и все наши друзья в Великобритании», — заявил Зеленский в своем ночном видеообращении.

Отставка Джонсона произошла во время внутренних беспорядков в некоторых других европейских странах, поддерживающих Киев, и сомнений в их стойкости в том, что превратилось в затяжной конфликт.

Со стороны США поддержку Украине оказали два сенатора — один республиканец и один демократ, — которые посетили Киев в четверг, чтобы обсудить законопроект, который они стремятся принять и который назначит Россию «государственным спонсором терроризма». Читать далее

День начался с того, что дерзкая Украина подняла свой сине-желтый флаг на восстановленном Змеином острове в Черном море, расположенном в 140 километрах к югу от украинского порта Одесса.

Она добавила, что Москва отреагировала быстро, поскольку вскоре после этого ее самолеты бомбили стратегический остров и уничтожили там часть украинского батальона.

Россия покинула остров в конце июня, что, по ее словам, было жестом доброй воли — победа Украины, которая, как надеялся Киев, ослабит блокаду украинских портов Москвой.

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламента в Москве, Россия, 7 июля 2022 г. Sputnik/Алексей Никольский/Кремль через Reuters Читать далее

«Пусть каждый российский капитан на корабле или самолете увидит украинский флаг на Змеином острове и скажет ему, что нашу страну не сломить», — сказал Зеленский.

Харьков и Краматорск

Губернатор северо-восточной Харьковской области сообщил поздно вечером в четверг, что три человека погибли и пятеро получили ранения в результате бомбардировки города российскими войсками.

После этого экстренные службы накрыли тела, лежащие на земле возле скамейки в парке. Местный житель Юрий Черноморец рассказал, что две женщины, которые вышли покормить кошек в этом районе, были убиты.

Мужчина упал на колени, плача, когда окровавленное тело его жены было помещено в мешок для трупов. перед ее рукой.

Мужчина, назвавшийся их сыном, сказал: «Папа, она мертва, пожалуйста, вставай».

На востоке Украины российские силы продолжали оказывать давление на украинские силы, пытающиеся удержать линию вдоль северной границы Донецкой области.

Фактически укрепив свой полный контроль над соседней Луганской областью, Москва дала понять, что планирует захватить части Донецка, которые она еще не захватила. Киев по-прежнему контролирует некоторые крупные города.

Мэр донецкого города Краматорска заявил, что российские войска обстреляли центр города ракетами в ходе авианалета в четверг, по меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения.

Павел Кириленко, губернатор Донецкой области, заявил, что ракета повредила шесть зданий, в том числе гостиницу и жилой комплекс в крупном промышленном центре. Читать далее

Агентство Reuters не смогло провести независимую проверку этих утверждений.

В Краматорске механик, ставший солдатом, Арчк помог укрепить оборону от неминуемой атаки русских, а соседний фермер Василий Авраменко оплакивал потерю урожая, заменив его минами.

«Конечно, мы уже готовы. Мы готовы», — сказал Арчек агентству Рейтер.

«Это их (российское) воображение — оккупировать эти города, но они не ожидают такого уровня сопротивления. Не только украинское правительство, но и люди, которые отказываются это принять». Читать далее

Россия отрицает, что наносила удары по гражданским лицам в так называемой «специальной военной операции» по разоружению Украины, искоренению опасных националистов и защите русскоязычных.

Украина и ее союзники заявляют, что Россия своим февральским вторжением начала захват земель в имперском стиле, положив начало крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны, в результате которого тысячи людей погибли, миллионы были перемещены и города были разрушены.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Написано Эндрю Осборном, Александрой Хадсон и Розальбой О’Брайен; Под редакцией Ангуса МакСвана, Хью Лоусона и Диббы Бабингтон.

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