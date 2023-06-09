Путин заявил, что украинская контратака пока не удалась

МОСКВА (Рейтер) — Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что украинские силы, безусловно, начали свое ожидаемое контрнаступление в тяжелых боях на Украине, но все попытки продвижения потерпели неудачу и понесли большие потери.

Его комментарии расширили нарратив, который Россия развивала с начала недели, который Киев отказался оспаривать, заявив лишь, что о начале контрнаступления не будет объявлено.

Минобороны России ранее заявляло, что отразило ожесточенные атаки в Запорожской и Донецкой областях, в результате которых погибли более тысячи украинцев и были уничтожены десятки танков и бронетехники, однако не представило никаких доказательств своих утверждений. .

В нем говорилось, что украинские силы четыре раза атаковали российские позиции двумя батальонами при поддержке танков к югу от Великой Новоселки в Донецке, но были отбиты.

В ведомстве заявили, что российские силы также отразили две атаки южнее города Орехов в Запорожской области.

Путин заявил, что число погибших в Украине намного превышает традиционное соотношение трех нападавших на одного защитника.

Он добавил: «Все предпринятые до сих пор попытки контратак провалились. Однако наступательный потенциал сил киевского режима все еще сохраняется».

В ведомстве заявили, что Украина за сутки потеряла около 1200 человек, около 40 танков и несколько самолетов, в том числе МиГ-29 и Су-25, но не сообщили подробностей о потерях России.

Агентство Reuters не может независимо проверять отчеты о боевых действиях или о потерях, о которых сообщает какая-либо из сторон, обе из которых в прошлом сообщали высокие цифры потерь друг друга.

Россия заявила во вторник, что за три дня было убито или ранено 3715 украинцев, не объяснив, как она достигла такого точного числа.

Десятки тысяч российских военнослужащих в течение нескольких месяцев окапывались вдоль линии фронта протяженностью около 600 миль (1000 километров), готовясь к наступлению, которое, как ожидается, попытается перерезать так называемый сухопутный мост России в Крым, который Москва аннексировала. в 2014.

Судьба контратаки, подкрепленной западным оружием на десятки миллиардов долларов, вероятно, повлияет на форму будущей дипломатической и военной поддержки Западом Украины.

(Отчетность Джея Фолконбриджа). Автор Кевин Леви. Под редакцией Марка Тревельяна, Эндрю Осборна и Ангуса МакСвана

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