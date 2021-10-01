Путин играет звезду, пока Европа готовится полагаться на Россию в угле и газе | наука | Новости

Кремль уже подвергали критике за заключение соглашения с Германией по газопроводу «Северный поток – 2», что, по мнению некоторых, подрывает национальную безопасность Польши и Украины. Аналогичные опасения высказывались по поводу недавних отношений России с Венгрией, поскольку две страны ведут переговоры о 15-летнем соглашении о предоставлении Будапешту доступа к газу из трубопровода «Турецкий поток» в Черном море. Поскольку континент охвачен энергетическим кризисом, некоторые опасаются, что Владимир Путин может стать де-факто энергетическим царем Европы.

Сокращение поставок газа и потребность в зеленой энергии грозят вывести Евросоюз этой зимой в шаткое положение.

Прерывистые источники энергии, такие как ветер и солнце, могут не иметь потребности в отоплении и зимнем освещении, что заставляет Европу искать источники энергии в других местах.

Но в последние месяцы поставщики газа и угля отдали предпочтение азиатскому рынку, на котором наблюдается растущий аппетит к энергии.

Чтобы смягчить энергетический кризис до наступления зимы, Европе, возможно, придется обратиться к г-ну Путину для удовлетворения своих потребностей в энергии, хотя нет никаких гарантий, что Россия сможет удовлетворить внезапный рост спроса.

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