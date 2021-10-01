Путин играет звезду, пока Европа готовится полагаться на Россию в угле и газе | наука | Новости

Кремль уже подвергали критике за заключение соглашения с Германией по газопроводу «Северный поток – 2», что, по мнению некоторых, подрывает национальную безопасность Польши и Украины. Аналогичные опасения высказывались по поводу недавних отношений России с Венгрией, поскольку две страны ведут переговоры о 15-летнем соглашении о предоставлении Будапешту доступа к газу из трубопровода «Турецкий поток» в Черном море. Поскольку континент охвачен энергетическим кризисом, некоторые опасаются, что Владимир Путин может стать де-факто энергетическим царем Европы.
Сокращение поставок газа и потребность в зеленой энергии грозят вывести Евросоюз этой зимой в шаткое положение.
Прерывистые источники энергии, такие как ветер и солнце, могут не иметь потребности в отоплении и зимнем освещении, что заставляет Европу искать источники энергии в других местах.
Но в последние месяцы поставщики газа и угля отдали предпочтение азиатскому рынку, на котором наблюдается растущий аппетит к энергии.
Чтобы смягчить энергетический кризис до наступления зимы, Европе, возможно, придется обратиться к г-ну Путину для удовлетворения своих потребностей в энергии, хотя нет никаких гарантий, что Россия сможет удовлетворить внезапный рост спроса.
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Есть также опасения, что Россия может стратегически заблокировать поставки газа и угля из Европейского Союза, чтобы воспользоваться кризисом против блока.
По словам Наташи Териной, главного аналитика Wood Mackenzie Ltd. Россия, возможно, не сможет адаптироваться к внезапному переходу на уголь незадолго до зимы.
«Если все европейские энергокомпании перейдут на уголь, это приведет к огромному росту спроса на уголь, который одна Россия не сможет удовлетворить в столь короткие сроки», – сказала она Bloomberg.
И для этого потребуются поставки и из других стран, например из США, но там ситуация аналогична той, что была там.
И не только Европа страдает от поставок энергии и газа.
Эксперт добавил, что России будет сложно перенаправить свои поставки в Европу, «где есть контракты с азиатскими покупателями», а транспортные возможности ограничены.
Однако, похоже, Европейский Союз еще не сделал официального запроса о ресурсах у Кремля.
Российские официальные лица заявили в четверг, что такой запрос не был получен после сообщения Bloomberg, в котором две российские компании заявили, что европейские поставщики требуют больше угля.
«В Минэнерго России не поступало никаких обращений из Китая и одной европейской страны с просьбой увеличить экспорт угля из России», – заявили в Минэнерго России.
Ранее в этом месяце эксперты предупредили, что отопление может стать «роскошью» в результате энергетического кризиса.
По словам Криса Харви, эксперта по централизованному теплоснабжению производителя охлаждающих жидкостей Stelrad, компании по всей Великобритании готовятся к удару.
«Я думаю, что, как и многие британские производственные компании, мы с большой озабоченностью смотрим на надвигающийся энергетический кризис.
«Если бы нам предстояла еще одна холодная зима, как предыдущая, из-за которой наши запасы газа были такими низкими, мы могли бы увидеть возвращение к тем временам, когда центральное отопление в семейных домах было роскошью для богатых, а не современным удобством для многих. из нас стали ожидать.
«Это будет тревожное время для многих наших клиентов, которые в связи с повышением цен на газ для потребителей, возможно, впервые, дважды подумают, прежде чем отключить радиаторы этой зимой.
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