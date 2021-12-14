Путин информирует Макрона об итогах трехсторонней встречи по Карабаху — Кремль — российская политика и дипломатия

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин проинформировал своего французского коллегу Эммануэля Макрона об итогах своей трехсторонней встречи с лидерами Азербайджана и Армении по ситуации в Нагорном Карабахе, которая состоялась в конце ноября, сообщила пресс-служба Кремля во вторник после телефонного разговора. беседа.

«Стороны подробно обсудили ситуацию в нагорно-карабахском урегулировании. Владимир Путин проинформировал своего коллегу об общих итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи 26 ноября, приуроченной к празднованию юбилея. своего Трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. »

По данным Кремля, президент России проинформировал своего коллегу о реализации мер по контролю за прекращением огня, возвращением беженцев, возобновлением торгово-экономических отношений и перевозок.

Президенты двух стран также выразили надежду, что встреча руководителей структур ЕС с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 15 декабря принесет пользу. «Обе стороны выразили поддержку необходимости активизировать усилия сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (Россия, США и Франция)», — заявили в Кремле.