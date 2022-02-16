Путин и Болсонару призывают к действиям, чтобы избежать гонки вооружений в космосе — Российская политика и дипломатия

Москва, 16 февраля. Президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Жаир Болсонару подтвердили, что необходимы совместные усилия, чтобы избежать гонки вооружений в космосе, говорится в их совместном заявлении, которое было размещено на сайте президента России после переговоров двух лидеров в Кремле во вторник. . Среда.

«Главы государств подтвердили необходимость сохранения мирного использования космического пространства и защиты устойчивой космической деятельности. Главы государств также подчеркнули необходимость совместных действий во избежание гонки вооружений в космосе», — говорится в заявлении.

Путин и Болсонару высоко оценили «космическое сотрудничество и реализацию совместных проектов в области спутниковой навигации и отслеживания космического мусора. Они подчеркнули общую заинтересованность в укреплении сотрудничества в других областях, связанных с мирным использованием космического пространства», говорится в заявлении.

Президент коснулся перспектив двустороннего сотрудничества и обменов в военной сфере, а также особо остановился на первых переговорах министров иностранных дел и обороны в ходе официального визита Президента Болсонару в Москву.

Кроме того, согласно заявлению, два президента рассказали об огромном потенциале сотрудничества и новых бизнес-инициативах в энергетическом секторе с упором на интеграцию в области нефти и газа, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Два президента договорились активизировать диалог по таким вопросам, как морская добыча нефти и газа, водородная и атомная энергетика.

Путин и Болсонару обсудили перспективы российско-бразильского технологического альянса в таких областях, как нанотехнологии, биотехнологии, искусственный интеллект, информационные и коммуникационные технологии, а также исследования в области здравоохранения и глобальной окружающей среды. Два президента обязались поддерживать контакты между университетами и научно-исследовательскими институтами, а также новые деловые предприятия.