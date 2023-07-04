Путин и Г. примут участие в организованном Моди виртуальном SEO-саммите в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля (Рейтер) — Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проведут во вторник онлайн-саммит, организованный Индией, чтобы расширить влияние евразийского блока за счет включения Ирана и открыть путь к членству для Беларуси. .

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин примут участие в виртуальном саммите, который станет первым появлением Путина на международном мероприятии после подавления мятежа группой наемников Вагнера в конце июня.

ШОС, созданная в 2001 году Китаем и Россией, представляет собой политический блок и блок по вопросам безопасности, который стремится противостоять западному влиянию в Евразии, а к бывшим советским государствам Центральной Азии позже присоединились Индия и Пакистан.

В то время как Иран, как ожидается, будет принят в члены, Беларусь подпишет соглашение, ведущее к ее членству. Если две страны со статусом наблюдателя, имеющие тесные связи с Москвой, будут приняты в члены ШОС, это расширит западный фланг блока как в Европе, так и в Азии.

Саммит состоится через две недели после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил с государственным визитом президента США Джо Байдена, при этом две страны называют себя «самыми близкими партнерами в мире».

Отношения между Западом и российско-китайское партнерство показали, что Индия, которая в этом году председательствует в ШОС и G20, ходит по дипломатическому канату из-за вторжения Москвы в Украину в прошлом году и растущего напористого присутствия Пекина. Геополитическая арена.

Путин говорил с Моди на прошлой неделе, чтобы обсудить последствия подавления мятежа наемников. В ходе обсуждения Моди повторил свой призыв к диалогу и дипломатии по поводу войны на Украине.

Моди сказал Путину в кулуарах саммита в Узбекистане в прошлом году, что это не эра войны и что Индия приехала, чтобы напрямую обсудить вопрос войны с российским лидером.

Русская нефть

Ожидается, что и Путин, и Си прибудут в Нью-Дели в сентябре, когда в Индии пройдет саммит G20, на котором, вероятно, примут участие Байден и лидеры других государств-членов.

Индия, которая отказалась обвинять Россию в войне, значительно увеличила двустороннюю торговлю, покупая большие объемы российской нефти, что вызвало гнев многих западных столиц.

Моди поделится виртуальной платформой с Си на саммите во вторник с ноября, когда два лидера присутствовали на саммите G20 в Индонезии.

Отношения между двумя азиатскими гигантами, обладающими ядерным оружием, остаются холодными уже более трех лет, поскольку они продолжают конфликтовать из-за своей гималайской границы.

Моди встретится со своим пакистанским коллегой Шехбазом Шарифом в режиме онлайн лицом к лицу через 10 месяцев после того, как они оба посетили саммит ШОС в Узбекистане.

В прошлом месяце Нью-Дели объявил, что саммит почти наверняка состоится, без объяснения причин. На этом саммите Индия передаст председательство Казахстану.

Ожидается, что государства-члены ШОС обсудят такие темы, как Афганистан, терроризм, региональная безопасность, изменение климата и охват цифровыми технологиями.

Министры иностранных дел стран-членов ШОС встретились в индийском прибрежном курортном штате Гоа в мае, что закончилось нападениями старых соперников Индии и Пакистана друг на друга из-за Кашмира, терроризмом и ослаблением двусторонних связей.

Репортаж Кришнана Кошика в Нью-Дели, под редакцией Уильяма Маклина.

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