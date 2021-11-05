Путин и Лукашенко высоко оценили решения заседания Высшего Совета Союзного государства – Кремль – российская политика и дипломатия

Москва, 4 ноября. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в телефонном разговоре высоко оценили решения, принятые на заседании Высшего государственного совета Союза России и Беларуси в четверг, которое состоялось по видеосвязи, говорится в заявлении Кремля.

«Президенты обменялись мнениями по итогам заседания Высшего Государственного совета и дали высокую оценку принятым решениям, имеющим стратегическое значение для развития интеграционных процессов», – говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что в ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко «подтвердили обоюдную решимость и дальше укреплять двустороннее взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах».

Кроме того, лидеры России и Беларуси договорились поддерживать контакты.

О заседании Высшего Государственного Совета Союза

Лукашенко подписал указ о слиянии, которым утверждены 28 профсоюзных программ с Россией. Перед этим документ подписал Путин. Новая военная доктрина Союзного государства, концепция иммиграционной политики и другие решения также были одобрены после заседания Высшего государственного совета.

Согласно сайту Кремля, помимо военной доктрины Союзного государства и концепции иммиграционной политики, решение о присуждении премий Союзного государства в области науки и технологий было внесено в список документов, а также некоторые другие договоренности.