Люди сидят в недавно открывшемся Stars Cafe, сети, открывшейся в бывших кофейнях Starbucks в Москве, Россия, 22 августа 2022 года. (Фото Александра Земляниченко-младшего/Синьхуа)

«Мы обеспечили стабильность экономической ситуации», — сказал Путин.

Москва, 21 февраля /Синьхуа/ — Президент России Владимир Путин заявил во вторник, что российская экономика выдержала санкции Запада и показала «намного более сильные результаты, чем думают на Западе».

В своем ежегодном послании Федеральному собранию Путин сказал: «Мы обеспечили стабильность экономической ситуации, защиту граждан, создание рабочих мест, не допустили дефицита на рынке, в том числе товаров первой необходимости, поддержали финансовую систему и предпринимателей. «

Он отметил, что последние данные показали, что валовой внутренний продукт России упал на 2,1 процента в 2022 году, опередив замедление экономического роста на 20-25 процентов, которое прогнозировали западные аналитики в начале прошлого года.

Доля рубля в международных расчетах России удвоилась по сравнению с декабрем 2021 года. Путин заявил, что Москва продолжит работу с партнерами над формированием стабильной и безопасной глобальной платежной системы, независимой от доллара США и других западных валют.

«Инициаторы санкций наказывают себя. Они вызвали инфляцию в своих странах, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис. Но они говорят своим гражданам, что во всем виноваты россияне», — сказал он. . ■