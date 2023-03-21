Путин и Си празднуют отношения, не разорванные войной России на Украине

Стоя бок о бок в демонстрации партнерства, которого не пугают годы войны России на Украине, президент Владимир В. Путин и высший руководитель Китая Си Цзиньпин хвастались своими тесными связями в Москве в понедельник и стали мало упоминать о конфликте. .

Хотя война и разоблаченные ею разногласия висят над перекрестком, несмотря на последствия прошлого года, включая санкции Запада в отношении России, энергетические кризисы в Европе и энергетические кризисы, Ши и г. Публичные комментарии Путина были приглушены. Катастрофа на Украине.

Вместо этого лидеры пошли на многое, чтобы польстить друг другу и продемонстрировать единство в тщательно срежиссированной серии событий. Высочайший мировой лидер, посетивший Россию после вторжения. Си был, и он прибыл с трехдневным визитом, поскольку кровопролитные бои на востоке Украины продолжались, и всего через три дня после того, как российский лидер был обвинен в военных преступлениях международным прокурором. Суд.

Хотя это и не формальное соглашение, образ альянса в этих жестах вызвал опасения на Западе, что Китай может пойти дальше дипломатических или экономических отношений в пользу России — возможно, потому, что г-н К. С оружием для использования в путинской войне — и созданием мощного лагеря. Антинатовские и антиамериканские.