Путин и Си празднуют отношения, не разорванные войной России на Украине

Стоя бок о бок в демонстрации партнерства, которого не пугают годы войны России на Украине, президент Владимир В. Путин и высший руководитель Китая Си Цзиньпин хвастались своими тесными связями в Москве в понедельник и стали мало упоминать о конфликте. .
Хотя война и разоблаченные ею разногласия висят над перекрестком, несмотря на последствия прошлого года, включая санкции Запада в отношении России, энергетические кризисы в Европе и энергетические кризисы, Ши и г. Публичные комментарии Путина были приглушены. Катастрофа на Украине.
Вместо этого лидеры пошли на многое, чтобы польстить друг другу и продемонстрировать единство в тщательно срежиссированной серии событий. Высочайший мировой лидер, посетивший Россию после вторжения. Си был, и он прибыл с трехдневным визитом, поскольку кровопролитные бои на востоке Украины продолжались, и всего через три дня после того, как российский лидер был обвинен в военных преступлениях международным прокурором. Суд.
Хотя это и не формальное соглашение, образ альянса в этих жестах вызвал опасения на Западе, что Китай может пойти дальше дипломатических или экономических отношений в пользу России — возможно, потому, что г-н К. С оружием для использования в путинской войне — и созданием мощного лагеря. Антинатовские и антиамериканские.
«Дорогой друг, добро пожаловать в Россию, — сказал г-н После того, как Путин приветствовал китайского лидера красной дорожкой и военным оркестром, г-н
Китай подвержен «зависти», г-н Путин сказал гостю это потому, что его правительство создало «очень эффективную систему развития экономики и укрепления государства». Мистер. г-н Путин Си выразил «глубокую благодарность». Как сообщает «Синьхуа», он сказал: «Я уверен, что русский народ вас обязательно поддержит».
До того, как Россия вторглась в Украину, М. Они сидели за маленьким боковым столиком, а не в очень длинной комнате, где Путин проводил напряженные встречи.
Но за кадром Дружба была на фоне непростой геополитики. И Китай, и Россия выступают против глобального порядка, в котором доминируют США и их союзники. Вторжение г-на Путина в Украину Кажется, это перевешивает любые возражения Си.
В понедельник госсекретарь Энтони Дж. Блинкен раскритиковал визит, заявив, что это было «дипломатическим прикрытием продолжающихся военных преступлений России». За похищение и депортацию украинских детей. Международный суд обвинил Путина.
«Этот визит свидетельствует о том, что Китай не чувствует ответственности за то, чтобы привлечь президента к ответственности за зверства в Украине», — сказал он. — сказал Блинкен.
Мистер. Путин в статье, опубликованной в «Жэньминь жибао», главной газете правящей Коммунистической партии Китая, провел параллели между угрозами России с Запада, которые побудили его вторгнуться в Украину, и безопасностью Пекина. Опасения в Азии.
Он охарактеризовал сотрудничество России и Китая как важнейшую контрмеру западным странам, стремящимся доминировать не только в Восточной Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе и направленную на «ограничение развития наших стран».
«Российско-китайские отношения сегодня практически представляют собой краеугольный камень региональной и глобальной стабильности», — сказал он. Путин написал.
Согласно китайскому краткому изложению их встречи в Кремле, г. Ши г. Он сказал Путину: «Большинство стран поддерживают деэскалацию напряженности, поддерживают мирные переговоры и против подливания масла в огонь. Исторически конфликты в конечном итоге решались путем диалога и переговоров.
Эти осторожные комментарии согласуются с осторожной позицией Китая в войне, с пониманием относятся к недовольству России влиянием Запада и НАТО и призывают к переговорам о прекращении боевых действий. Судя по этой двусмысленности, г. Си назвал боевые действия на Украине «кризисом» или «конфликтом», а не войной или вторжением.
Если есть какой-то прогресс в самом пристальном аспекте саммита — г-н. Ши, г. Можно ли вывести Путина на серьезные мирные переговоры — доказательств к концу первого дня не было. Мистер. — сказал Путин.
Представитель Белого дома Джон Ф. «Посмотрим, о чем они будут говорить на этой встрече», — сказал Кирби. Он назвал союз Пекина и Москвы «браком по расчету». Он сказал, что это будет противоречить публичным заявлениям Си.
Мистер. Для Путина г. Визит Си — это возможность ослабить напряженность в связи с убийством девяти граждан Китая на золотом руднике в Центральноафриканской Республике. Г осудил. Существуют конкурирующие утверждения о том, кто несет ответственность, но некоторые обвиняют группу российских наемников.
Мистер. Си и г. Переговоры Путина продолжатся во вторник, когда к нему присоединится более многочисленная делегация правительственных чиновников. Они планируют выступить перед СМИ и устроить торжественный обед с участием лидеров российского бизнеса.
Мистер. Они встречались около 40 раз с тех пор, как Си стал национальным лидером, но война обострила их отношения, даже несмотря на то, что они усилили зависимость России от Китая в торговой и дипломатической поддержке, углубляя их партнерство как никогда раньше.
Война является источником нестабильности для Пекина и наносит ущерб отношениям Китая с европейскими странами. Чтобы сосредоточиться на реструктуризации экономики Китая после пандемии, г-н Это также усилило глобальную экономическую и энергетическую напряженность в то время, когда Си хотел этого.
В последние недели г. Си стремился восстановить глобальную роль Китая после того, как он сам ввел карантин из-за пандемии. Пекин позиционирует себя как потенциальный посредник в установлении мира, что привело в этом месяце к знаменательному соглашению между Саудовской Аравией и Ираном и предложило широко сформулированные рамки из 12 пунктов для прекращения конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский, г. Си сказал, что будет рад возможности поговорить, но неясно, хотят ли лидеры говорить.
На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Цинь Ган в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой призвал Украину и Россию к переговорам. «Как бы ни были велики трудности и вызовы, дверь к политическому решению не должна быть закрыта», — сказал г-н Кин сказал ему. По данным Министерства иностранных дел Китая.
Но есть серьезные препятствия.
Мистер. Путин в своем эссе в понедельник дал понять, что Россия пойдет на переговоры только в том случае, если сохранит контроль над территорией, захваченной на востоке и юге Украины. Украинское правительство отказалось от уступки территории в обмен на мир.
«Прежде всего это капитуляция или вывод российских оккупационных войск», — заявил в понедельник глава Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов.
Ни российские, ни украинские силы не проявляли никакой слабости в боях на растянувшемся поле боя. Военные аналитики говорят, что с каждой стороны ежедневно гибнут или получают ранения сотни солдат.
Хотя Китай хочет сыграть свою роль в прекращении кровопролития, г-н Г-н Си поставил под угрозу их более широкое партнерство. Многие аналитики говорят, что это вряд ли окажет давление на Путина. Мистер.
«Запад во главе с Соединенными Штатами осуществил полное сдерживание, окружение и подавление Китая», — заявил он в своем выступлении в этом месяце.
Уильям Кляйн, бывший американский дипломат, базирующийся в Пекине, сказал, что визит в Москву «очень ясно показывает, что Китай действительно рассматривает Россию как незаменимого стратегического партнера».
«Что бы Китай ни думал о войне, он видит в России ключ к противодействию американскому давлению», — сказал он. — сказал Кляйн. «Не следует ожидать, что Китай пересмотрит свои фундаментальные интересы из-за этой войны».
Китайские эксперты по внешней политике утверждают, что потеря твердой поддержки со стороны России может подвергнуть Китай опасной уязвимости. Даже после путинского вторжения.
Ян Цзимянь — старший специалист по внешней политике в Шанхае. написал в обзоре В прошлом месяце он сказал: «Если Россия продолжит слабеть до такой степени, что не сможет, не захочет или не осмелится дать отпор Соединенным Штатам и Западу, она в конечном итоге столкнется с Китаем в совершенно неблагоприятной стратегической ситуации».
Марк Сантора Отчет предоставлен из Киева, Украина Иван Нечебуренко Из Тбилиси, Грузия, Оливия Ван Из Гонконга и Майкл Кроули И Кэти Роджерс Из Вашингтона.
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