Путин комментирует причины усиления интеграции Беларуси и России

МИНСК, 4 ноября. БЕЛТА. Беларусь и Россия подают хороший пример своим партнерам на постсоветском пространстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства 11 ноября. .

Владимир Путин отметил, что согласованные усилия – это один из способов выхода из кризиса для соседних стран, которые сотрудничают как в экономике в целом, так и в отдельных секторах.

«К сожалению, постсоветские страны отстают во многих сферах интеграции. Мы не смогли в полной мере использовать возможности и конкурентные преимущества, которые мы получили с советских времен. Я имею в виду совместную инфраструктуру, энергетику, русский язык, который является объединяющим фактором, который позволяет нам легко общаться друг с другом. Но в состоянии союза мы продвинулись больше, чем достигли на других путях. Таким образом, мы подаем хороший пример нашим партнерам по Евразийскому экономическому союзу. и другие объединения на постсоветском пространстве ».

Россия рассчитывает, что все договоренности, достигнутые и оформленные на заседании Высшего совета Госсовета, будут реализованы. «Это большой шаг вперед. Он не имеет абсолютно ничего общего с внутриполитической повесткой дня нашей страны. Он просто о необходимости обеспечить эффективное функционирование наших экономик и создать конкурентные преимущества, чтобы сделать нашу работу более эффективной, что в конечном итоге означает повышение уровня жизни, – сказал Владимир Путин нашим гражданам ».