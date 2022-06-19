Путин: любой железный занавес остановит экономику России

Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам по видеосвязи в Государственной резиденции Ново-Огарево под Москвой, Россия, 7 июня 2022 г. Sputnik/Михаил Метцль/Кремль через Reuters

ЛОНДОН (Рейтер) — Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что не опустит железный занавес над российской экономикой, несмотря на западные санкции, потому что Москва не закроет мир, как это сделал Советский Союз.

Санкции, наложенные на Запад в связи с вторжением России в Украину, подтолкнули Россию, одного из крупнейших в мире производителей природных ресурсов, к крупнейшему экономическому спаду со времен распада Советского Союза в 1991 году.

Отвечая на вопрос о возможных сделках с такими партнерами, как Китай и Индия, в условиях «остановки» российской экономики, Путин, выступая перед Петербургским экономическим форумом на следующей неделе, сказал, что российская экономика останется открытой.

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«Закрытой экономики у нас не будет, экономики не было и не будет», — сказал Путин молодым предпринимателям на телевизионной встрече.

«У нас не было закрытой экономики, вернее, в советское время, когда мы изолировали себя, создали так называемый «железный занавес» и создали его своими руками. Мы больше не совершим ту же ошибку — наша экономика быть открытым.»

Путин, родившийся в Советском Союзе в 2005 году, назвал распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой 20-го века, потому что десятки миллионов россиян обеднели, а сама Россия столкнулась с распадом.

Москва заявляет, что после того, как американские и европейские компании и инвесторы покинут Россию, она отойдет от Запада и сосредоточится на развитии своей отечественной промышленности и партнерских отношениях с Китаем, Индией и державами Ближнего Востока.

«Такую страну, как Россия, невозможно отгородить», — сказал Путин.

Российское вторжение 24 февраля привело к гибели тысяч людей, перемещению 13 миллионов человек и породило опасения по поводу более широкого конфликта между Соединенными Штатами и Россией, двумя крупнейшими ядерными державами мира.

Путин говорит, что Запад хочет уничтожить Россию, а экономические санкции равносильны объявлению экономической войны. Украина заявляет, что борется с имперским захватом земель и никогда не согласится на российскую оккупацию.

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(Репортаж Гая Фолконбриджа)

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