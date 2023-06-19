Путин может выжить только в состоянии тотальной войны

Одним из тех, кто воспринял это наследие, был Наполеон, «воплощение принципа личной воли». Его противоположностью был Веллингтон, который думал только о долге: «Он рисковал своей жизнью на 30 полях сражений, выполняя этот долг».

«Антигероический образ» герцога культивировался намеренно. Высшее командование Гитлера под руководством Кигана превратилось в «не более чем фарс псевдогероизма».

Если Киган был преждевременным, предсказывая отмену боя, он очень проницательно написал о «посттурнирном лидерстве» в ядерный век.

В Соединенных Штатах «короче говоря, президент подобен мудрому старейшине в догероическом обществе, предотвращающему конфликт, а не его зачинщику, менеджеру или лидеру».

Возможно, к счастью, Киган не дожил до встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.

Но он предупредил о возможности того, что в будущем лидер страны, обладающей ядерным оружием, «поддастся искушению ложного героизма и попытается сыграть роль тактика, как это делал Гитлер».

Он писал в 1987 году, когда новым противоядием от холодной войны стала Стратегическая оборонная инициатива Рональда Рейгана, также известная как «Звездные войны».

Киган был разочарован. Он считал, что человечеству нужно «не новое оборудование, а изменение взглядов. Ему нужно положить конец своей морали героизма в своем руководстве всем добром и всем».

тайный человек

Во многих отношениях эпоха после «холодной войны» действительно была эпохой после героев. У победившего Запада аппетита к героям, видимо, не было и уж тем более не было нужды.

Но в российском застое Советского Союза зависть и ненависть к победителям распространялись как вирус, подпитываемые фантазиями о мести.

Лицом этой вирусной мести является лицо Владимира Путина. Почти за четверть века этот имперский шарлатан провел как минимум четыре войны, в зависимости от того, начнется ли нынешняя война в 2022 году или, как утверждают украинцы, в 2014 году.

Ни один нынешний западный лидер не участвовал ни в одной войне.

Сказать, что война — единственная движущая сила российского общества и культуры при Путине, не будет преувеличением. Со времен московского Ивана Грозного царь всегда был в первую очередь военачальником.

Великая Отечественная война, как называют ее русские, борьба против Гитлера, начавшаяся для них только в 1941 году, идет повсеместно. Опытный Путин изменил Россию в своем воинственном образе.

Как утверждает российский эмигрант Сергей Медведев в своей новой книге «Война, развязанная в России» (издательство «Polity Press»), «сегодняшняя Россия — это воскресшая из могил зомби-версия Советского Союза, этой «империи зла». Это, по словам Рональда Рейгана, не могло принести миру ничего, кроме войны, ставшей его национальной идеей, его целью и его окончательным прощанием».

Сам Путин — живое воплощение кошмара Кигана: человек с миссией проявить себя героем, с огромным ядерным арсеналом в своем распоряжении. Насколько его «псевдогероизм» похож на Гитлера?

В отличие от Гитлера, у Путина нет прямого боевого опыта. В любом случае, как и Гитлер, он тот, кого Медведев называет «человеком из подвала»: одинокий затворник, скрывавшийся три года: сначала от Ковида, теперь от провала его «спецоперации».