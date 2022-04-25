Путин может вызвать катастрофу в ЕС с «невыразимым ущербом», нанеся удар по атомным станциям: «закон войны» | наука | Новости

Для президента России Владимира Путина вторжение в Украину проходит намного хуже, чем ожидалось, поскольку украинский президент утверждает, что в ходе конфликта погибло около 20 000 российских солдат. Эксперты предупреждают, что пока Россия несет потери в войне и экономический ущерб от западных санкций, Путин уже пытается ответить серией кибератак, направленных против институтов в Европейском Союзе и Соединенном Королевстве.

Один эксперт предупредил, что помимо обычных целей, к которым относятся Национальная служба здравоохранения, банки и крупный бизнес, Путин может нацеливаться на компании, занимающиеся «опасными материалами», что может привести к ужасным последствиям.

В беседе с Express.co.uk Реувен Аронашвили, генеральный директор и соучредитель фирмы по кибербезопасности CYE, сказал, что Европа в настоящее время подвергается атакам не только со стороны хакеров, действующих непосредственно под руководством Путина, но и «банд кибербезопасности, которые стоят на стороне России».

«Есть несколько многонациональных организаций, которые стали мишенью и атаками, и мы видели их влияние на конкретные производственные мощности, скажем, на «опасные материалы», которые можно утилизировать», — добавил он.

Однако затем он пояснил, что в большинстве случаев худшее воздействие, которое видят эти компании, — это «отказ в обслуживании или непрерывность бизнеса» или даже утечка их личных данных в темную сеть.