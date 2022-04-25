Путин может вызвать катастрофу в ЕС с «невыразимым ущербом», нанеся удар по атомным станциям: «закон войны» | наука | Новости

Для президента России Владимира Путина вторжение в Украину проходит намного хуже, чем ожидалось, поскольку украинский президент утверждает, что в ходе конфликта погибло около 20 000 российских солдат. Эксперты предупреждают, что пока Россия несет потери в войне и экономический ущерб от западных санкций, Путин уже пытается ответить серией кибератак, направленных против институтов в Европейском Союзе и Соединенном Королевстве.
Один эксперт предупредил, что помимо обычных целей, к которым относятся Национальная служба здравоохранения, банки и крупный бизнес, Путин может нацеливаться на компании, занимающиеся «опасными материалами», что может привести к ужасным последствиям.
В беседе с Express.co.uk Реувен Аронашвили, генеральный директор и соучредитель фирмы по кибербезопасности CYE, сказал, что Европа в настоящее время подвергается атакам не только со стороны хакеров, действующих непосредственно под руководством Путина, но и «банд кибербезопасности, которые стоят на стороне России».
«Есть несколько многонациональных организаций, которые стали мишенью и атаками, и мы видели их влияние на конкретные производственные мощности, скажем, на «опасные материалы», которые можно утилизировать», — добавил он.
Однако затем он пояснил, что в большинстве случаев худшее воздействие, которое видят эти компании, — это «отказ в обслуживании или непрерывность бизнеса» или даже утечка их личных данных в темную сеть.
По словам г-на Аронашвили, подготовка со стороны крупных компаний является основной причиной того, что некоторые из худших последствий еще не наступили.
В Великобритании британское разведывательное агентство GCHQ предупредило компании, что настало время «усилить свою онлайн-защиту» в связи с ростом напряженности из-за вторжения в Украину.
Аронашвили добавил: «Я могу сказать вам, что банковская среда подвергается нападкам, и число попыток атак увеличилось более чем на 100 процентов.
«Не все сработало, но атаки значительно выросли».
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«Подумайте об атакованном ядерном объекте, способном нанести огромный ущерб ядерной среде, и тогда риски и воздействия останутся неиспользованными.
«Если вы сломаете какую-то центрифугу или сердцевину двигателя, у вас будет постоянный выброс радиоактивного материала в определенные среды, и с ним невозможно справиться, как вы видите на Фукусиме или в других местах в мире.
«Если вы сделаете это, это будет очень важный акт войны, и он также будет иметь серьезные последствия».
GHCQ призвал британские компании защищать себя
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