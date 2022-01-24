Путин может разрушить олимпийскую мечту Си войной на Украине

В то время как Соединенные Штаты и Европа прилагают все более отчаянные усилия, чтобы удержать Россию от вторжения в Украину, президент Китая Си Цзиньпин может оказать наибольшее влияние на график Владимира Путина.

Российский президент заявил, что присоединится к Си на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, поскольку китайский лидер потратил миллиарды долларов на то, чтобы показать миру статус своей страны как великой державы.

Аналитики говорят, что последнее, что нужно Си Цзиньпину, это чтобы Путин затмил важный момент Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой. Это особенно актуально, учитывая, что Си надеется укрепить свое положение дома, поскольку он добивается одобрения на беспрецедентный третий срок в конце этого года.

Две страны часто поддерживали друг друга на мировой арене.

Они совместно работали над блокированием резолюций Совета Безопасности ООН, критикующих любую из них, и присоединились к коллективным проблемам, таким как Северная Корея. Они радовались хаотичному уходу США из Афганистана. Они оставались в значительной степени нейтральными в отношении действий, которые, как было объявлено, отвечали национальным интересам другой стороны, таких как аннексия Крыма Россией в 2014 году.

Си назвал Путина «старым другом», когда беседовал с ними в середине декабря, а российский президент приветствовал то, что он назвал «ответственным совместным подходом к решению насущных глобальных проблем».

Но начало вторжения в Украину в самый разгар Олимпийских игр для Си может усилить такую ​​теплоту и риск втянуть Китай в дипломатическую драку. Возможно, Си попросил Путина в своем последнем телефонном разговоре не вторгаться в Украину во время Игр, по словам дипломата в Пекине, который пожелал остаться неназванным, говоря о таких сценариях. Посольство Китая в России в субботу опровергло такую ​​возможность, добавив, что Пекин призвал решать вопросы в рамках Минских мирных соглашений.

Путин неоднократно отрицал, что в настоящее время намерен атаковать Украину.

Владимир Путин сидит рядом с Си Цзиньпином во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге в июне 2019 года. | Блумберг

Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло важность, которую Пекин придает этому вопросу на пресс-конференции 14 января, отметив, что все страны должны соблюдать традиционное решение ООН об олимпийском перемирии «с семи дней до начала Олимпийских игр до семи дней после Игр». конец. особые потребности».

Поддержанная Китаем резолюция ООН предусматривает промежуток времени с 28 января по 20 марта, когда холодный зимний пейзаж на востоке Украины превращается в слякоть во время весенней оттепели. Это время, которое, по мнению военных аналитиков как в Москве, так и на Западе, будет препятствовать быстрому российскому вторжению. Резолюция была принята единогласно в прошлом месяце, и представитель России призвал все страны соблюдать перемирие.

«Путину необходимо учитывать интересы идеологических партнеров и действовать максимально осторожно», — сказал Андрей Колесников, старший научный сотрудник Центра Карнеги в Москве. «Если Путин вторгнется, это создаст очень негативный фон для Олимпийских игр».

Россия, скорее всего, подождет как минимум до следующей недели, когда, по ее словам, она получит письменные ответы от Соединенных Штатов на свои требования безопасности. После пятничной встречи в Женеве с министром иностранных дел Энтони Блинкеном министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг «истерию» Запада по Украине и вновь заявил, что Россия не планирует вторгаться в соседнюю страну, даже несмотря на то, что у границы сосредоточено около 100 000 военнослужащих.

Два человека, знакомые с недавними западными оценками, сказали, что, хотя Россия вряд ли начнет крупномасштабное вторжение немедленно, она может выбрать более ограниченное вторжение в Украину примерно в середине февраля. Другие действия, в том числе кибератаки и попытки дестабилизировать Украину, могут происходить параллельно с интервенцией или до нее. Эта оценка не означает, что о более крупном вторжении не может быть и речи, поскольку западные союзники неоднократно заявляли, что им неизвестны намерения Путина.

Слева направо: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Китая Си Цзиньпин, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, Аки Абэ, жена бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, и Синдзо. Абэ позирует с другими лидерами и делегатами для семейного фото на саммите G20 в Осаке в июне 2019 года. | Блумберг

Российские войска также продолжают прибывать в Беларусь для участия в совместных военных учениях с 10 по 20 февраля на фоне опасений США и НАТО, что они могут быть использованы для нападения на Украину с севера. Стоит отметить, что церемония закрытия Зимней Олимпиады состоится 20 февраля.

Путин и Китай были здесь раньше. Война России с Грузией разразилась в 2008 году, в день церемонии открытия летних Олимпийских игр в Пекине, к огорчению китайских лидеров, что побудило Путина вернуться домой, чтобы руководить военными операциями.

Через несколько дней после того, как Путин провел церемонию закрытия Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, на организацию которых он потратил рекордные 50 миллиардов долларов, российские войска начали процесс аннексии Крыма у Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, что Путин планирует проинформировать Си о просьбе России о гарантиях безопасности от Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, когда они встретятся в Пекине. Он сказал, что, хотя между ними «не было согласования» по этому вопросу, «конечно, президент Путин проинформирует Си о том, что происходит».

Отвечая на брифинге на этой неделе о возможном российском вторжении, официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь сказал, что Пекин призывает к «сбалансированному и справедливому решению проблем безопасности», одновременно призывая все стороны «урегулировать разногласия путем диалога и консультаций».

Владимир Путин и Си Цзиньпин на семейной фотосессии на саммите G20 в Осаке в июне 2019 года. | Блумберг

У России мало стимулов противодействовать Китаю, ее крупнейшему торговому партнеру с общей стоимостью 112 миллиардов долларов в 2020 году и гигантскому потребителю российских энергоносителей и полезных ископаемых. По данным новостного сайта РБК, Китай был крупнейшим импортером российского угля, купив в 2020 году более 29 млн тонн, или 15% от общего объема экспорта.

На фоне дипломатических усилий по разрядке нынешнего кризиса президент США Джо Байден все чаще предупреждает об опасности нападения России на Украину. США и Европа пригрозили в ответ «жесткими» санкциями, если это произойдет, мерами, которые могут сблизить Путина с Китаем, чтобы смягчить воздействие на российскую экономику.

Однако некоторые говорят, что если Путин действительно планирует переехать, то он сделает это в наилучшее для России время, несмотря на возможные последствия.

«Путин не может пожертвовать стратегическими интересами и безопасностью России, чтобы сделать так, чтобы сосед чувствовал себя хорошо, даже если это очень респектабельно и стратегически важно», — сказала Татьяна Становая, политический советник и основатель R-Politic. Если российский лидер считает, что переговоры по безопасности с Соединенными Штатами ничего не дадут, он «поедет на Украину независимо от любой просьбы Китая».