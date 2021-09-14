Путин наблюдает за крупномасштабными военными играми перед парламентскими выборами

МОСКВА (Рейтер) – Президент России Владимир Путин руководил крупномасштабными совместными военными учениями с Беларусью в понедельник в преддверии парламентских выборов в его стране, которые состоятся позднее на этой неделе. Член НАТО Польша выразила озабоченность по поводу учений.

Учения с боевой стрельбой «Забад 2021» продолжатся до четверга в нескольких местах в России и бывшей советской Беларуси, некоторые из которых находятся недалеко от границ НАТО. Они вызвали тревогу в соседних странах, таких как Украина.

Минобороны заявило, что маневры в понедельник были сосредоточены на контратаке сил противника. В Арктике Северный флот и российские ВВС тренировались для отражения атаки у границы с Норвегией.

Путин сказал, что учения, в которых, по словам Минобороны, участвуют 200 000 человек, плюс 80 самолетов, вертолетов и почти 300 танков, не направлены против какой-либо иностранной страны, и назвал их необходимым ответом на усиление активности НАТО у границ России. И союзников.

Российский лидер отправился в Нижегородскую область к востоку от Москвы в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу, близкого политического союзника, для ознакомления с проходящими там учениями.

Президент России Владимир Путин в бинокль наблюдает за военными учениями «Запад-2021», проводимыми Вооруженными силами России и Беларуси на полигоне Мулино в Нижегородской области, Россия, 13 сентября 2021 года. Sputnik / Сергей Савостьянов / Раунд через Reuters Подробнее

В России с 17 по 19 сентября пройдут парламентские выборы. Ожидается, что правящая партия Путина “Единая Россия” одержит победу, несмотря на то, что ее популярность падает.

НАТО, которое обвинило Россию в том, что в прошлом она не сообщала о передвижениях войск, заявила, что будет внимательно следить за учениями. Представители НАТО также предупредили, что учения увеличивают риск несчастного случая или просчета, который может привести к кризису.

«Хотя каждая страна имеет право проводить военные учения, ограниченная прозрачность и более широкий контекст маневров и сопутствующих гибридных действий вызывают нашу озабоченность», – сказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Он сослался на наращивание российских войск возле Украины в начале этого года и пограничный кризис с Беларусью, в котором Польша и Европейский союз обвинили Минск в поощрении въезда мигрантов в Польшу.

«Наши страны и НАТО в целом по-прежнему бдительны», – сказал Рау журналистам после встречи со своими балтийскими коллегами в Риге.

Москва отрицает отсутствие прозрачности и заявляет, что добровольно раскрыла исчерпывающую информацию об учениях.

(Репортаж Габриэля Тетро-Фарбера) Дополнительный репортаж Андриоса Сетаса в Вильнюсе. Редакция Уильяма Маклина

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