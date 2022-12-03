Путин назвал «катастрофической» позицию Германии по отношению к Западу по отношению к Украине

Солдаты Службы безопасности Украины (СБУ) проверяют документы у посетителей Киево-Печерской Лавры 22 ноября. (Сергей Сузавков/AFP/Getty Images)

Верховная Рада Украины проголосует за новый закон, запрещающий деятельность религиозных организаций, «связанных с центрами влияния» в России, заявил в четверг президент Владимир Зеленский, пытаясь предотвратить возможность «манипулирования» украинцами.

«К сожалению, российский терроризм и даже полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что стоит преодолевать искушение зла. Что ж, мы должны создать условия, при которых любые субъекты, зависящие от государства-оккупанта, не имеют возможности манипулировать и ослаблять украинцев. .Изнутри Украины», — говорится в заявлении украинского президента.

«СНБО поручил правительству внести в Верховную Раду [Ukraine’s parliament] «Законопроект сделает невозможным деятельность религиозных организаций, связанных с центрами влияния в Российской Федерации, в Украине», — сказал он.

Вот некоторая предыстория: Предлагаемый закон был принят после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) 22 ноября провела обыск в историческом православном монастыре в Киево-Печерской лавре в Киеве в рамках усилий по противодействию предполагаемой «подрывной деятельности» российских спецслужб.

Целью рейда было недопущение «использования помещений Украинской Православной Церкви диверсионно-шпионскими группами, иностранными гражданами, хранения оружия».

«Все организации, отвечающие за обеспечение национальной безопасности, должны усилить меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины. И применять персональные санкции — фамилии скоро будут обнародованы», — заявил Зеленский в четверг.

В своем заявлении Зеленский сообщил, что с Московским патриархатом будет проведена «религиозная проверка» закона об управлении Украинской православной церковью для обеспечения церковно-справедливых отношений и, при необходимости, принятия предусмотренных законом мер. .»

Эти и другие решения направлены на обеспечение «духовной независимости Украины», заявил Зеленский.

В мае Украинская православная церковь официально порвала с Русской православной церковью и ее лидером патриархом Кириллом из-за войны, посчитав вторжение нарушением заповеди Божией «Не убий».

Кирилл является близким союзником президента России Владимира Путина и поддерживает войну в Украине.