12 июня (Рейтер) — Президент России Владимир Путин назвал итальянца Сильвио Берлускони дорогим другом и великим государственным деятелем в память о бывшем премьер-министре, скончавшемся в понедельник в возрасте 86 лет.

«Для меня Сильвио был родным человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, его способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях», — говорится в некрологе Путина.

По его словам, Берлускони запомнят в России как «последовательного и принципиального сторонника укрепления дружбы между нашими странами».

Как и бывший канцлер Германии Хегард Шредер, Берлускони установил тесные связи с Москвой в первые годы пребывания Путина в Кремле с 2000 года.

И Берлускони, и Шредер стали личными друзьями российского лидера и подверглись критике на Западе за то, что поддерживали его долгое время после того, как Россия захватила Крым у Украины в 2014 году.

Когда Берлускони осудил это как раз перед выборами в Италии в прошлом году, Путин сказал, что его «подтолкнули» к вторжению в Украину несколькими месяцами ранее, и он хотел, чтобы «приличные люди» в Киеве взяли на себя ответственность.

«Российский народ, его партия, его министры подтолкнули Путина к принятию этой специальной меры», — сказал он в телеинтервью, используя собственную риторику Путина.

Позже Берлускони выступил с заявлением: «Агрессия против Украины неоправданна и неприемлема».

В понедельник в интервью российскому телевидению Путин сказал, что Берлускони был «политиком мирового уровня, а таких людей на международной арене сейчас мало». Он также отметил роль Берлускони в содействии диалогу между Россией и НАТО.

В уличных интервью простые россияне воздавали должное Берлускони.

«Мы его давно знаем, он был другом нашей страны», — сказала москвичка Юлия Кузнецова.

Алексей, отказавшийся назвать свою фамилию, сказал, что Берлускони был частью Европы, в которой Россия теперь находится «отсталой».

«Сейчас мы смотрим на восток. Но он был хорошим человеком. Выдающейся фигурой. Да упокоится он с миром», — сказал он.

Репортаж Reuters, текст Марка Тревельяна, редактирование Гарета Джонса.

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