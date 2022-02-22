Путин называет украинское государство фикцией. История говорит об обратном.

КИЕВ, Украина. В своем обращении к русскому народу в понедельник президент Владимир Путин поддержал свои доводы в пользу закрепления разделения двух мятежных регионов Украины, заявив, что сама идея украинского государства является иллюзией.

Осуждая необремененный авторитаризм с историческими нюансами, Путин объявил Украину изобретением большевистского революционного лидера Владимира Ленина, который, по его словам, ошибочно дал Украине ощущение государственности, позволив ей быть автономной в рамках только что созданного советского государства.

«Современная Украина была создана целиком и полностью Россией, а точнее большевистской коммунистической Россией», — сказал Путин. «Этот процесс начался практически после революции 1917 года, и притом Ленин и его товарищи сделали это грязным способом по отношению к России — разделив ее собственные исторические земли, оторвав ее от своих участков».

Неправильное прочтение истории было крайним даже по меркам г-на Путина, бывшего офицера КГБ, объявившего распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой 20-го века.