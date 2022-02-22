Путин называет украинское государство фикцией. История говорит об обратном.

КИЕВ, Украина. В своем обращении к русскому народу в понедельник президент Владимир Путин поддержал свои доводы в пользу закрепления разделения двух мятежных регионов Украины, заявив, что сама идея украинского государства является иллюзией.
Осуждая необремененный авторитаризм с историческими нюансами, Путин объявил Украину изобретением большевистского революционного лидера Владимира Ленина, который, по его словам, ошибочно дал Украине ощущение государственности, позволив ей быть автономной в рамках только что созданного советского государства.
«Современная Украина была создана целиком и полностью Россией, а точнее большевистской коммунистической Россией», — сказал Путин. «Этот процесс начался практически после революции 1917 года, и притом Ленин и его товарищи сделали это грязным способом по отношению к России — разделив ее собственные исторические земли, оторвав ее от своих участков».
Неправильное прочтение истории было крайним даже по меркам г-на Путина, бывшего офицера КГБ, объявившего распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой 20-го века.
Историческая реальность Украины сложна, это тысячелетняя история смены религий, границ и народов. Столица Киев была основана за сотни лет до Москвы, хотя и русские, и украинцы считают Киев родиной своей современной культуры, религии и языка.
История и культура России и Украины уже переплелись – у них одна православная религия, родны их языки, обычаи и национальная кухня.
Но счастливое братство между странами, которые Путин любит изображать, с Украиной в ткани Великой России, сомнительно. Он уже на протяжении веков закреплял части современной Украины в составе Российской империи. Но другие части попали под юрисдикцию Австро-Венгерской империи, Польши или Литвы.
«Сегодняшний аргумент Путина о том, что Украина исторически классифицируется Россией, неверен», — сказал Клифф Купчан, президент Eurasia Group, консультативной организации по политическим рискам. Хотя темы выступления г-на Путина не были новыми для российского лидера, г-н Купчан сказал, что «широта и интенсивность, с которой он занимался всем, что связано с Украиной, были поразительны».
Недавно сформированное советское правительство под руководством Ленина, которое в понедельник вызвало столько презрения к г-ну Путину, в конечном итоге сокрушит зарождающееся независимое украинское государство. В советское время украинский язык был исключен из школ, а его культура существовала только в виде карикатур на казаков, танцующих в дутых штанах.
Г-н Путин также заявил в понедельник, что миф об Украине был усилен крахом советского правительства Михаила Горбачева, что позволило Украине вырваться из тисков Москвы. Именно слабая Москва «дала» Украине право на независимость от Советского Союза «без каких-либо условий».
«Это просто сумасшествие», — сказал он.
Не Москва предоставила Украине независимость в 1991 году, а украинский народ силой проголосовал за выход из Советского Союза на демократическом референдуме.
Теперь, когда примерно 190 000 российских солдат окружают Украину как коса, заявление Путина о том, что существование Украины как суверенной страны было результатом исторической ошибки, грозит посеять озноб во всех землях, когда-то находившихся под контролем Москвы. Это также вызвало выражение пренебрежения со стороны украинцев.
«Последние несколько десятилетий Запад искал фашизм где угодно, но нигде его не было», — сказала Мария Томак, со-активистка в поддержку жителей Крыма, украинского региона, аннексированного Путиным в 2014 году. Явно жжет глаза. Возможно, это наконец заставит Запад начать осторожно относиться к России».
Неясно, верит ли г-н Путин в свою версию украинской истории или же он просто состряпал сатирические мифы, чтобы оправдать любые действия, которые он планирует в будущем. Но его заявление о том, что Украина существует только в контексте российской истории и культуры, — это то, что он предает гласности как минимум с 2008 года, когда пытался убедить Джорджа Буша-младшего после того, как бывший президент выразил поддержку членству Украины в НАТО, в отсутствия существования страны.
Прошлым летом г-н Путин опубликовал статью из 5300 слов, объясняющую многие из тем, которые он осветил в своем выступлении в понедельник, в том числе идею о том, что печально известные западные страны каким-то образом развратили Украину, оттеснив ее от ее законного места в более широком российском пространстве. то, что он назвал «принудительной сменой личности».
Несмотря на это, мало кто из наблюдателей считает, что историческая точность имеет большое значение для г-на Путина, поскольку он оправдывает все, что он планирует для Украины.
«Мы можем быть уверены, что Путин не пытался участвовать в исторических дебатах о переплетении историй русского и украинского народов», — сказал Джошуа А. Такер, профессор политологии Нью-Йоркского университета и эксперт по России. Вместо этого, по словам профессора Такера, российский лидер закладывал основу для аргумента о том, что Украина в настоящее время не соответствует тем правам, которые мы связываем с суверенными государствами. .
«Это был знак того, что Путин намеревался доказать, что военное вмешательство в Украине не посягнет на суверенитет другой страны», — добавил он.
Москва обязалась уважать суверенитет Украины в качестве условия отказа Украины от ядерного оружия после распада Советского Союза. Но аналитики говорят, что Путин ясно дал понять, что это обещание не имеет для него большого значения. В 2014 году, после того как протестующие отстранили от власти в Киеве поддерживаемое Кремлем правительство, он приказал своей армии захватить Крым, а затем спровоцировал сепаратистскую войну, в результате которой Украина фактически потеряла два повстанческих региона на востоке.
В понедельник г-н Путин принял решение официально оформить это разделение, признав эти земли, народные республики Донецкую и Луганскую, независимыми. Вскоре он приказал войскам войти в так называемые Донецкую и Луганскую народные республики на востоке Украины.
Но попытки Путина вернуть Украину в орбиту России во многом дали противоположный эффект. Опросы общественного мнения показывают, что в стране, которая в лучшем случае относилась к НАТО двойственно, а в худшем — откровенно враждебно, подавляющее большинство выступает за членство в возглавляемой США военной коалиции.
В Киеве, где украинцы нервно ждали решения г-на Путина, на его выступление отреагировали отвращением и тревогой.
Кристина Берденских, известный политический журналист, встретилась с коллегами в баре «Амигос» и, сидя у телефона, смотрела выступление Путина, то плача, то ругаясь.
«Это ненависть ко всей Украине и месть за движение страны в ЕС, НАТО и демократию — пусть хаотичное, с огромными проблемами, медленными реформами и коррупцией — но где люди выбирают и меняют власть на выборах или революциях», — сказала Берденских. сказал. «Самый страшный сон старого сумасшедшего — оба сценария: честные выборы и революции».
Майкл Шварц сообщил из Одессы, Украина, Мария Варникова из Киева и Рик Гладстон из Нью-Йорка.
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