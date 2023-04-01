Путин наконец признал, что катастрофическая война усложняет жизнь России

Сказать, что Владимир Путин отрицал свою войну, было бы преуменьшением. Недавно он признал (после года смущения), что российские силы добились гораздо меньшего прогресса в Украине, чем он ожидал, но реакция Путина с каждым днем ​​становится все более трезвой. Якобы были записаны гневные русские тосты, в которых он называл его «дьяволом», а его бывшие последователи выразили свое обезумевшее состояние по поводу того, как развалился его образ «Супермена».

Что еще хуже для него, российская экономика, похоже, находится в упадке. Недавно Путин предложил миллиардерам публичный трип за вину, попросив их укрепить пошатнувшееся финансовое положение России, учитывая, что компания не может собрать даже бумагу или виагру, а недавно стал олигархом-миллиардером (и бывшим союзником Путина). Немного правды.

нравиться Об этом сообщает Forbes.Промышленный магнат Олег Дерипаска заявил, что «они» (режим Путина?) начали «раскачивать нас», потому что «[t]Вот денег уже в следующем году не будет.» И вот Путин был вынужден признать, что западные санкции уже вредят России. через CNN:

«Незаконные ограничения, наложенные на российскую экономику, уже могут оказать на нее негативное влияние в среднесрочной перспективе», — заявил Путин в телевизионном выступлении в среду, сообщает государственное информационное агентство ТАСС.

анализ CNN Это указывает на то, что Россия не может контролировать свои собственные расходы (которые происходят в военное время), которые подскочили на 59% с января 2022 года по январь 2023 года, в то время как портфель доходов правительства сократился на 35%. Всемирный банк видимо указывает Навстречу худшим временам в «среднесрочной» перспективе с еще одним сокращением на 7% из-за продолжающейся войны и санкций со стороны десятков стран. Все это время русские также имели дело с неудачной имитацией McDonald’s. Другими словами, Путин не может рассчитывать остаться на своем посту, если проиграет эту войну.

(с помощью Форбс & Си-Эн-Эн)