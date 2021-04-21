Путин намекает на повышение климатической цели накануне саммита Байдена

Президент России Владимир Путин заявил в четверг вечером, что России необходимо модернизировать свою экономику, чтобы конкурировать с Европейским союзом в сокращении выбросов углерода. Саммит по климату, организованный его американским коллегой Джо Байденом.

В своем ежегодном обращении к нации в среду Путин сказал, что совокупный объем чистых выбросов в России должен быть меньше, чем у Европейского союза в течение следующих трех десятилетий. Было не сразу ясно, как эта цель будет достигнута в стране, где производство ископаемого топлива является единственным крупнейшим источником доходов бюджета.

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«Это непростая задача, учитывая размеры, географию, климат и экономическую структуру нашей страны», – сказал Путин. «Тем не менее, я абсолютно уверен, что такая цель с учетом нашего научно-технического потенциала вполне достижима».

Комментарии представляют собой резкий отход от предыдущей риторики Путина о борьбе с изменением климата, которая обычно включает: Ирония в отношении возобновляемых источников энергии. Текущие обязательства России по Парижскому соглашению подразумевают небольшое увеличение выбросов по сравнению с текущими уровнями, поскольку она использует сильно загрязненный Советский Союз в качестве базового уровня.

Россия отстает в глобальном стремлении к чистой энергии

больше, чем

В настоящее время Россия выбрасывает около 1,5 миллиарда тонн эквивалента CO2 в год по сравнению с 4 миллиардами тонн в Европейском Союзе. Базовый вариант в рамках долгосрочной климатической стратегии, которая должна быть принята в России в конце 2021 года, прогнозирует выбросы в размере почти 2 миллиардов тонн эквивалента CO2 в 2050 году, хотя в 2050 году они могут быть сокращены до 1,62 миллиарда тонн. Сценарий остается оптимистичным. Европейский Союз Целевые нулевые выбросы к середине века.

Поскольку цель Путина указывает сумму всех выбросов в течение следующих 30 лет, она может быть достигнута, но «Россия должна начать принимать меры сейчас», – говорит он. Василий ЯблуковГринпис, руководитель российской климатической программы. «Это никак не совместимо с планами России по добыче ископаемого топлива в Арктике».

В той же речи в среду Путин приказал продолжить строительство железной дороги, которая поможет ускорить добычу некоторых из «богатейших ресурсов» Арктики.

В первом чтении российский парламент одобрил страну. Первый в истории закон о регулировании выбросов углекислого газа во вторник. Если бы он стал законом, законопроект сделал бы обязательной отчетность о выбросах при крупных выбросах парниковых газов, хотя проекты по сокращению загрязнения останутся добровольными.

– С помощью Ильи Архипова