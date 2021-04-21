Economy

Путин намекает на повышение климатической цели накануне саммита Байдена

21 апреля, 2021
Marfa Fedoroa

Президент России Владимир Путин заявил в четверг вечером, что России необходимо модернизировать свою экономику, чтобы конкурировать с Европейским союзом в сокращении выбросов углерода. Саммит по климату, организованный его американским коллегой Джо Байденом.

В своем ежегодном обращении к нации в среду Путин сказал, что совокупный объем чистых выбросов в России должен быть меньше, чем у Европейского союза в течение следующих трех десятилетий. Было не сразу ясно, как эта цель будет достигнута в стране, где производство ископаемого топлива является единственным крупнейшим источником доходов бюджета.

Изучите динамические обновления точек основных данных Земли

«Это непростая задача, учитывая размеры, географию, климат и экономическую структуру нашей страны», – сказал Путин. «Тем не менее, я абсолютно уверен, что такая цель с учетом нашего научно-технического потенциала вполне достижима».

Комментарии представляют собой резкий отход от предыдущей риторики Путина о борьбе с изменением климата, которая обычно включает: Ирония в отношении возобновляемых источников энергии. Текущие обязательства России по Парижскому соглашению подразумевают небольшое увеличение выбросов по сравнению с текущими уровнями, поскольку она использует сильно загрязненный Советский Союз в качестве базового уровня.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *