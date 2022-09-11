Путин нанес тяжелый удар, поскольку Европейский Союз готовится заменить российский газ новым трубопроводом стоимостью 11 миллиардов фунтов стерлингов | наука | Новости

Говорят, что лидеры ЕС стремятся положить конец задержкам в строительстве Транссахарского трубопровода, который проходит через пустыню Сахара из Нигерии в Испанию и Италию. В конце июля Алжир, Нигерия и Нигер подписали меморандум о взаимопонимании по строительству транссахарского газопровода. Впервые предложенный в 2002 году, трубопровод так и не был запущен, но в конце концов был возрожден, когда вторжение России в Украину вынудило Европу искать альтернативных поставщиков газа.

В то время как официальные лица и эксперты предупреждают о финансовых препятствиях, которые могут привести к дальнейшей задержке, ЕС, как говорят, стремится как можно скорее реализовать планы по строительству трубопровода. Министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб заявил во время подписания соглашения: «Это соглашение представляет собой обязательство трех сторон возродить региональный и международный проект, способствующий социально-экономическому развитию нашей страны». В беседе с MEE Абдельмаджид Аттар, бывший министр энергетики Алжира и бывший генеральный директор алжирского нефтегазового гиганта Sonatrach, отметил, что в настоящее время трубопровод является просто соглашением, подкрепленным «твердой политической волей». Между тем неназванный представитель министерства энергетики Алжира добавил, что «обсуждения между экспертами трех стран будут продолжены».

Подписывая соглашение, министр не назвал четких сроков завершения, а говорил о завершении амбициозного 4000-километрового газопровода «в кратчайшие сроки». Однако г-н Аль-Аттар отметил, что при наличии давления газопровод будет завершен через три года или меньше. «В 1990-х годах мы менее чем за два года проложили газопровод, соединяющий Алжир и Марокко», — сказал он. Транссахарский газопровод может поставлять в Европу до 30 миллиардов кубометров газа в год. Тем не менее, эксперты предупреждают, что для продвижения проекта необходимо решить серьезные финансовые вопросы. Читайте также: «Мы заморозим Европу», Путин выступил с новой угрозой READ Зеленский заявил о потере более 16 тысяч российских солдат

В то время как Алжир и Нигерия, которым принадлежит большинство акций компании, строящей трубопровод, могут иметь достаточно финансирования для завершения строительства своих частей трубопровода, у Нигера может не быть ресурсов, при этом затраты, по оценкам, в 2009 году превышают 8,6 миллиарда фунтов стерлингов. Источники в Алжире указали, что Европа может быть заинтересована в финансировании этого трубопровода, поскольку страны ЕС отчаянно ищут замену российскому газу. «Европейские страны хотели бы, чтобы проект был запущен и запущен самое большее через два года», — сказал MEE анонимный бывший руководитель Sonatrach. Европейский союз спешит покончить со своей зависимостью от Москвы, и только за последние несколько недель напряженность достигла нового уровня.