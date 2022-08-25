Впервые с начала учета 25 лет назад Великобритания в июне не импортировала российского топлива. Это происходит в то время, когда Россия продолжает сеять хаос в Украине, а страны все еще дают Москве миллиарды долларов в обмен на ископаемое топливо. Хотя в прошлом году Великобритания получила из России лишь около четырех процентов своего газа, она дала понять о своем желании постепенно отказаться от всего оставшегося импорта, чтобы наказать Кремль.

Он также обязался постепенно отказаться от импорта нефти к концу года.

В прошлом году Великобритания получила 9 процентов своей нефти и 27 процентов своего угля из России. Но согласно британской торговой статистике, Великобритания не импортировала из России ни нефти, ни газа, ни угля. Это был третий месяц подряд без импорта российского газа в Великобританию, но первый месяц без импорта газа, нефти или угля из России с начала регистрации 25 лет назад. Это огромный удар по Путину, который в прошлом году получил 4,5 миллиарда фунтов стерлингов от экспорта ископаемого топлива в Великобританию. В среду официальные данные Управления национальной статистики (ОНС) выявили 97-процентное снижение импорта российских товаров.

Помимо российского импорта, сократился и экспорт в страну. К июню продажи машин и транспортного оборудования упали на 91,3% до 118 млн фунтов стерлингов. В целом экспорт в Россию упал почти на 70% до 168 млн фунтов стерлингов по сравнению со среднемесячным показателем за 12 месяцев до февраля. Между тем, Великобритания наращивает добычу газа, и в первой половине года ее уровень вырос на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Подробнее: Энергетический кризис угрожает саботировать зеленые планы: «Мы должны кое-что дать» READ Посол России: торговля между Индией и Россией будет продолжаться, несмотря на западные санкции

По данным Offshore Energies UK (OEUK), увеличение на 3,5 миллиарда кубометров газа, произведенного внутри страны, могло бы обогреть почти 3,5 миллиона домов в Великобритании в течение года. Это означает, что за последние месяцы примерно половина потребностей страны в газе удовлетворялась за счет внутренних ресурсов. Майк Тулин, директор по устойчивому развитию OEUK, сказал: «Если мы хотим продолжить наши усилия по защите поставок газа в Великобританию, которые остаются основой нашего энергетического баланса для электричества, отопления и промышленных процессов, нам нужны политики со всех сторон, чтобы поддержать энергия, произведенная здесь, в Великобритании». Тем временем Европейский союз продолжает давать Путину миллиарды долларов в виде импорта газа, потому что он гораздо больше, чем Великобритания, зависит от российских энергоресурсов. не пропусти

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