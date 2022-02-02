Путин нарушает молчание, но заставляет Запад гадать

Во вторник российский лидер принял вызывающий тон, обвинив Соединенные Штаты и НАТО не только в игнорировании ключевых требований Москвы, но и в использовании Украины в качестве «инструмента» в своих усилиях по сдерживанию России и втягиванию ее в войну.

Он также предупредил о будущем сценарии, при котором Украина будет принята в НАТО, а затем попытается вернуть себе Крымский полуостров, который Россия аннексировала в 2014 году, что может привести к военному столкновению с трансатлантическим альянсом.

Вашингтон отверг критику.

«Когда лис кричит с крыши курятника, что он боится цыплят, что они, по сути, и делают, этот страх не сообщается как констатация факта», — заявила позже журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Вторник.

«Мы знаем, кто такая лиса в данном случае. Мы видели наращивание войск на границе», — добавила она.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в шутку сократил комментарии Псаки в среду, заявив: «Традиционно Россию всегда сравнивали с медведем, а медведь не может залезть на крышу курятника, она слишком тяжелая».

Но для некоторых в Украине риторика Путина, умаляющая страну, не была чем-то новым.

«Это еще раз показывает, что Россия всегда воспринимала Украину только как «инструмент», которым может воспользоваться каждый, а не как независимое государство и партнер», — сказала София Пилипенко, студентка из города Константиновка Донецкой области, где Смертоносный конфликт между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинским правительством тлеет уже восемь лет.

«Эта позиция полностью исключает уважение к суверенитету Украины и к возможности Украины выбирать свой собственный экономический и политический путь». Об этом 20-летний Пилипенко сообщил NBC News через Facebook Messenger.

Президент Украины Владимир Зеленский также сказал, что предугадать действия России сложно, поэтому и международное сообщество, и его страна должны быть готовы к любому развитию событий.

Зеленский ранее пытался преуменьшить опасения по поводу российского вторжения, даже когда союзники Киева забили тревогу, но во вторник его оценка ситуации звучала более твердо.

«Это не будет война между Украиной и Россией — это будет война в Европе», — предупредил он о возможном новом вторжении.

На новых спутниковых снимках, опубликованных в среду американской компанией Maxar Technologies, занимающейся космическими технологиями, видно усиление российской военной дислокации в Крыму, а также на западе России и в Белоруссии, близком союзнике Кремля, граничащем с Украиной и Польшей.

«За последние пару недель в Беларуси было замечено несколько новых значительных военных операций», — сказал Максар в сообщении, сопровождающем спутниковые фотографии. Россия заявляет, что перебрасывает туда войска для проведения совместных военных учений в конце этого месяца.

«Кроме того, войсковые палатки/укрытия для личного состава были замечены практически в каждом месте дислокации в Беларуси, Крыму и на западе России, что говорит о том, что подразделения теперь сопровождаются войсками и повысили их общий уровень готовности», — добавили в компании.