science

Путин нарушает молчание, но заставляет Запад гадать

2 февраля, 2022
Marfa Fedoroa

Во вторник российский лидер принял вызывающий тон, обвинив Соединенные Штаты и НАТО не только в игнорировании ключевых требований Москвы, но и в использовании Украины в качестве «инструмента» в своих усилиях по сдерживанию России и втягиванию ее в войну.

Он также предупредил о будущем сценарии, при котором Украина будет принята в НАТО, а затем попытается вернуть себе Крымский полуостров, который Россия аннексировала в 2014 году, что может привести к военному столкновению с трансатлантическим альянсом.

Вашингтон отверг критику.

«Когда лис кричит с крыши курятника, что он боится цыплят, что они, по сути, и делают, этот страх не сообщается как констатация факта», — заявила позже журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Вторник.

«Мы знаем, кто такая лиса в данном случае. Мы видели наращивание войск на границе», — добавила она.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в шутку сократил комментарии Псаки в среду, заявив: «Традиционно Россию всегда сравнивали с медведем, а медведь не может залезть на крышу курятника, она слишком тяжелая».

Но для некоторых в Украине риторика Путина, умаляющая страну, не была чем-то новым.

«Это еще раз показывает, что Россия всегда воспринимала Украину только как «инструмент», которым может воспользоваться каждый, а не как независимое государство и партнер», — сказала София Пилипенко, студентка из города Константиновка Донецкой области, где Смертоносный конфликт между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинским правительством тлеет уже восемь лет.

«Эта позиция полностью исключает уважение к суверенитету Украины и к возможности Украины выбирать свой собственный экономический и политический путь». Об этом 20-летний Пилипенко сообщил NBC News через Facebook Messenger.

Президент Украины Владимир Зеленский также сказал, что предугадать действия России сложно, поэтому и международное сообщество, и его страна должны быть готовы к любому развитию событий.

READ  Сборник стихов химика, лауреата Нобелевской премии, посвященный науке и природе.

Зеленский ранее пытался преуменьшить опасения по поводу российского вторжения, даже когда союзники Киева забили тревогу, но во вторник его оценка ситуации звучала более твердо.

«Это не будет война между Украиной и Россией — это будет война в Европе», — предупредил он о возможном новом вторжении.

На новых спутниковых снимках, опубликованных в среду американской компанией Maxar Technologies, занимающейся космическими технологиями, видно усиление российской военной дислокации в Крыму, а также на западе России и в Белоруссии, близком союзнике Кремля, граничащем с Украиной и Польшей.

«За последние пару недель в Беларуси было замечено несколько новых значительных военных операций», — сказал Максар в сообщении, сопровождающем спутниковые фотографии. Россия заявляет, что перебрасывает туда войска для проведения совместных военных учений в конце этого месяца.

«Кроме того, войсковые палатки/укрытия для личного состава были замечены практически в каждом месте дислокации в Беларуси, Крыму и на западе России, что говорит о том, что подразделения теперь сопровождаются войсками и повысили их общий уровень готовности», — добавили в компании.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *