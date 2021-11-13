Путин настаивает на том, что Россия «не имеет отношения» к вопросу о польско-белорусской границе.

Иммигранты — большинство из них с Ближнего Востока и Азии и надеются путешествовать дальше из Польши в Европу — собираются на белорусской стороне границы, переживая суровые погодные условия и дефицит. Диета и медицинское обслуживание.

Западные лидеры обвинили Беларусь в возникновении иммиграционного кризиса на восточной границе ЕС в ответ на санкции против нарушений прав человека. Правительство президента Александра Лукашенко неоднократно отрицало подобные утверждения, вместо этого обвиняя их в том, что они пересекают Запад и плохо обращаются с иммигрантами.

Россия, крупнейший политический и экономический партнер Беларуси, продолжает защищать действия Минска по урегулированию пограничного кризиса, отрицая при этом свою причастность.

«Я хочу сказать вам еще кое-что. Я хочу, чтобы все знали. Мы не имеем к этому никакого отношения. Все пытаются привлечь нас к ответственности без всякой причины», — сказал Путин в интервью, которое транслировалось в субботу. Государственная телерадиовещательная компания России24.

«Наши авиакомпании их не перевозили. Ни одна из наших авиакомпаний». Путин также сказал, что Лукашенко не имел никакого отношения к Белоруссии, национальной авиакомпании Беларуси. «Ну, Белавиа, как Александр Григорьевич. [Lukashenko] Он сказал мне тоже не брать их. Они заказывают чартеры, то есть безвизовый въезд — люди покупают и летают билеты. Да, некоторые группы занимаются вывозом этих людей в европейские страны, но они действуют уже давно », — сказал Путин. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Маги заявил в пятницу, что белорусская сторона делает все возможное для сокращения притока мигрантов. Между тем, министр обороны Польши заявил в среду, что Польша разместила на границе 15 000 солдат для предотвращения незаконных переходов. По данным польского пограничника, с начала этого месяца границу пытались пересечь около 4500 человек. READ Тревор Рид: американская семья, заключенная в тюрьму в России, как полагают, в прошлом предназначалась для военной службы В субботу пограничники обвинили белорусские власти в применении слезоточивого газа против иммигрантов. «Группа иммигрантов численностью около 100 человек ждала возможности незаконного пересечения границы. Белорусы применили к иностранцам слезоточивый газ, который использовался в отношении польских служб. [the border] Заблокировано », — сообщил пограничник в Twitter. Никаких фотографий или видео в подтверждение обвинений предоставлено не было. Ночью в районе польского города Серемса белорусские солдаты сначала «начали разрушать временное пограничное заграждение», добавил пограничник, а затем на служебной машине снесли столбы забора и баррикады. Он также подтвердил свое утверждение о том, что белорусские власти использовали лазеры и стробоскопы против польских служб безопасности на границе. Из-за кризиса каждую сторону обвиняют в распространении ложной информации. Сириец найден мертвым Между тем тысячи людей застряли между Польшей и Беларусью в том, что ООН называет «катастрофой». Пессимистические сцены голода и переохлаждения разыгрываются в джунглях и во временных лагерях вдоль границы по мере обострения глобального политического конфликта. Официальные представители государственной границы Беларуси сообщили CNN в пятницу, что лагерь беженцев возле границы Брузги-Кузница с Польшей, как ожидается, увеличится вдвое менее чем за неделю, если кризис останется нерешенным. Около 2000 человек в настоящее время ждут на границе, но сотни продолжают прибывать ежедневно, сообщили CNN официальные лица, а официальные лица государственной границы Беларуси считают, что их число может вырасти до 5000 в течение недели. Тело сирийского подростка было найдено в пятницу в лесу недалеко от польско-белорусской границы недалеко от Тереховской Волги, примерно в 80 милях к югу от Кузницы, согласно твиту польской полиции. «Меры, принятые на месте обнаружения тела, не позволили нам установить вне разумных сомнений причину смерти», — заявили в полиции. READ Россия заявляет, что силы антиталибов концентрируются к северу от Кабула Министр внутренних дел Польши Мариуш Камински в субботу назвал растущий кризис «атакой» на государство-член Польши, Европейский Союз. «Мы имеем дело с атакой на ЕС в целом с использованием искусственно созданного миграционного кризиса. Речь идет о создании восточноевропейского маршрута миграции. Все знают — в Европе и Соединенных Штатах», — написал он в Твиттере. Каминский сказал, что разговаривал со своим немецким посланником Хорстом Зеехофером, который выразил свою поддержку строительству пограничной стены. Президент США Джо Байден заявил журналистам в пятницу вечером, что ситуация на границе Беларуси и Польши «крайне тревожна». «Мы передали наши опасения в Россию. Мы передали наши опасения в Беларусь. Мы думаем, что это проблема», — сказал Байден. Военное формирование Россия объявила о своей поддержке Минска после того, как два российских сверхзвуковых бомбардировщика Туполев Ту-22М3 большой дальности пролетели над воздушным пространством Беларуси в среду и четверг. Соседняя Украина также усиливает безопасность. В четверг он объявил, что проведет военные учения с участием около 8 500 военнослужащих и 15 вертолетов в районе возле своих границ с Польшей и Беларусью, чтобы справиться с кризисом с мигрантами. Появление власти в регионе продолжает испытывать слабый политический порядок, а обвинения США в военной структуре России усиливают опасения по поводу возможности более широкого геополитического кризиса. В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены сообщениями о чрезвычайных военных действиях России» и отметил возможность «попытки России повторить» вторжение в Украину в 2014 году. В пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения, заявив, что они представляют собой «пустую, необоснованную напряженность». В свою очередь, в интервью телеканалу «Россия 24» в субботу Путин раскритиковал «незапланированные» учения НАТО в Черном море. READ Письмо: фальсификация выборов более вероятна, чем совместная фальсификация России «Кажется, они просто держат нас в тонусе. Что ж, им нужно знать, что мы в напряжении», — сказал Путин. «Соединенные Штаты и их союзники по НАТО сейчас проводят внеплановые — внеплановые учения в Черном море, в том числе стратегической авиации», — сказал Путин. «Это серьезный вызов для нас».

Антония Мортенсен из Кузницы, Анна Чернова из Москвы и Дуарте Мендонка из Лондона. Мэтью Санг, Захра Улла и Алли Маллай из CNN внесли свой вклад в этот отчет.