Путин настаивает на том, что Россия «не имеет отношения» к вопросу о польско-белорусской границе.

Западные лидеры обвинили Беларусь в возникновении иммиграционного кризиса на восточной границе ЕС в ответ на санкции против нарушений прав человека. Правительство президента Александра Лукашенко неоднократно отрицало подобные утверждения, вместо этого обвиняя их в том, что они пересекают Запад и плохо обращаются с иммигрантами.
Россия, крупнейший политический и экономический партнер Беларуси, продолжает защищать действия Минска по урегулированию пограничного кризиса, отрицая при этом свою причастность.
«Я хочу сказать вам еще кое-что. Я хочу, чтобы все знали. Мы не имеем к этому никакого отношения. Все пытаются привлечь нас к ответственности без всякой причины», — сказал Путин в интервью, которое транслировалось в субботу. Государственная телерадиовещательная компания России24.
«Наши авиакомпании их не перевозили. Ни одна из наших авиакомпаний».
Путин также сказал, что Лукашенко не имел никакого отношения к Белоруссии, национальной авиакомпании Беларуси.
«Ну, Белавиа, как Александр Григорьевич. [Lukashenko] Он сказал мне тоже не брать их. Они заказывают чартеры, то есть безвизовый въезд — люди покупают и летают билеты. Да, некоторые группы занимаются вывозом этих людей в европейские страны, но они действуют уже давно », — сказал Путин.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Маги заявил в пятницу, что белорусская сторона делает все возможное для сокращения притока мигрантов.
Между тем, министр обороны Польши заявил в среду, что Польша разместила на границе 15 000 солдат для предотвращения незаконных переходов. По данным польского пограничника, с начала этого месяца границу пытались пересечь около 4500 человек.
В субботу пограничники обвинили белорусские власти в применении слезоточивого газа против иммигрантов.
«Группа иммигрантов численностью около 100 человек ждала возможности незаконного пересечения границы. Белорусы применили к иностранцам слезоточивый газ, который использовался в отношении польских служб. [the border] Заблокировано », — сообщил пограничник в Twitter. Никаких фотографий или видео в подтверждение обвинений предоставлено не было.
Ночью в районе польского города Серемса белорусские солдаты сначала «начали разрушать временное пограничное заграждение», добавил пограничник, а затем на служебной машине снесли столбы забора и баррикады. Он также подтвердил свое утверждение о том, что белорусские власти использовали лазеры и стробоскопы против польских служб безопасности на границе.
Из-за кризиса каждую сторону обвиняют в распространении ложной информации.
Сириец найден мертвым
Между тем тысячи людей застряли между Польшей и Беларусью в том, что ООН называет «катастрофой». Пессимистические сцены голода и переохлаждения разыгрываются в джунглях и во временных лагерях вдоль границы по мере обострения глобального политического конфликта.
Официальные представители государственной границы Беларуси сообщили CNN в пятницу, что лагерь беженцев возле границы Брузги-Кузница с Польшей, как ожидается, увеличится вдвое менее чем за неделю, если кризис останется нерешенным.
Около 2000 человек в настоящее время ждут на границе, но сотни продолжают прибывать ежедневно, сообщили CNN официальные лица, а официальные лица государственной границы Беларуси считают, что их число может вырасти до 5000 в течение недели.
Тело сирийского подростка было найдено в пятницу в лесу недалеко от польско-белорусской границы недалеко от Тереховской Волги, примерно в 80 милях к югу от Кузницы, согласно твиту польской полиции.
«Меры, принятые на месте обнаружения тела, не позволили нам установить вне разумных сомнений причину смерти», — заявили в полиции.
Министр внутренних дел Польши Мариуш Камински в субботу назвал растущий кризис «атакой» на государство-член Польши, Европейский Союз.
«Мы имеем дело с атакой на ЕС в целом с использованием искусственно созданного миграционного кризиса. Речь идет о создании восточноевропейского маршрута миграции. Все знают — в Европе и Соединенных Штатах», — написал он в Твиттере.
Каминский сказал, что разговаривал со своим немецким посланником Хорстом Зеехофером, который выразил свою поддержку строительству пограничной стены.
Президент США Джо Байден заявил журналистам в пятницу вечером, что ситуация на границе Беларуси и Польши «крайне тревожна».
«Мы передали наши опасения в Россию. Мы передали наши опасения в Беларусь. Мы думаем, что это проблема», — сказал Байден.
Военное формирование
Соседняя Украина также усиливает безопасность. В четверг он объявил, что проведет военные учения с участием около 8 500 военнослужащих и 15 вертолетов в районе возле своих границ с Польшей и Беларусью, чтобы справиться с кризисом с мигрантами.
Появление власти в регионе продолжает испытывать слабый политический порядок, а обвинения США в военной структуре России усиливают опасения по поводу возможности более широкого геополитического кризиса.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены сообщениями о чрезвычайных военных действиях России» и отметил возможность «попытки России повторить» вторжение в Украину в 2014 году.
В пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения, заявив, что они представляют собой «пустую, необоснованную напряженность».
В свою очередь, в интервью телеканалу «Россия 24» в субботу Путин раскритиковал «незапланированные» учения НАТО в Черном море.
«Кажется, они просто держат нас в тонусе. Что ж, им нужно знать, что мы в напряжении», — сказал Путин.
«Соединенные Штаты и их союзники по НАТО сейчас проводят внеплановые — внеплановые учения в Черном море, в том числе стратегической авиации», — сказал Путин. «Это серьезный вызов для нас».
Антония Мортенсен из Кузницы, Анна Чернова из Москвы и Дуарте Мендонка из Лондона. Мэтью Санг, Захра Улла и Алли Маллай из CNN внесли свой вклад в этот отчет.
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