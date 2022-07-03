Путин находится под давлением, поскольку Кремль недовольство санкциями растет | мир | Новости

Российская экономика испытывает огромный удар на фоне экономических санкций, введенных западными странами в связи с войной на Украине, заявил бывший специальный помощник президента США Уильям Кортни. В то время как Кремль, похоже, игнорирует и потворствует экономической реальности России, граждане России несут основную тяжесть санкций, и за последние несколько месяцев их уровень жизни уже снизился. В результате новая суровая экономическая реальность стала провоцировать гражданские волнения в стране и провоцировать попытки свержения Владимира Путина.

Отвечая на вопрос о шансах на смену режима в России, Кортни сказала Radio Times: «Очень сложно делать прогнозы на этот счет.

«Похоже, в Москве беспорядки. Например, ведущий либеральный экономист является президентом тамошнего университета и только что был арестован в связи с действиями, которые, как представляется, имеют политическую подоплеку.

«Так что это может быть признаком того, что Кремль, которым руководят бывшие офицеры КГБ, обеспокоен той экономической правдой, которую экономисты говорят об ущербе для экономики.

«Экономика пострадала и пострадает гораздо больше, это напрямую отразится на уровне жизни россиян.

Он может сильно упасть. Это уже ниже, чем было до агрессии России в 2014 году, когда Запад впервые выступил против санкций.