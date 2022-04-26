Путин на грани: российский олигарх в изгнании говорит, что новые санкции ЕС станут «серьезным ударом» | наука | Новости

Михаил Ходорковский считает, что европейский запрет на импорт российской нефти и газа окажет разрушительное воздействие на военные усилия Путина в Украине. В то время как Европейский союз ввел санкции в отношении значительных областей экономики Москвы после начала вторжения 24 февраля, энергетический сектор России в основном остался без изменений. Одна из основных причин бездействия заключается в том, что блок зависит от импорта газа из России, который в 2021 году составил 45 процентов.

В беседе с Би-би-си Ходорковский отметил, что ЕС нужен России так же, как блок зависит от ее энергоносителей, поскольку он является крупнейшим покупателем Москвы.

Находящийся в изгнании российский олигарх сказал, что Путину будет нанесен «очень серьезный удар», если Европейский союз прекратит покупать российскую нефть и газ.

Он сказал: «Если Путин будет вынужден перенаправить экспорт нефти и газа из Европы на азиатские рынки, он потеряет более половины своих доходов.

Сможет ли он продолжать войну и как долго он будет продолжать войну в этих условиях?

«Мне трудно сказать. Но я думаю, что это будет очень серьезный удар».